La previsió de creixement del 10% al sector turístic reafirma la necessitat de professionalitzar el sector, segons un estudi elaborat per CaixaBank Dualiza , que assegura que més del 50% dels treballadors del sector turístic no tenen la titulació necessària per a la tasca que desenvolupen .

La professionalització del turisme seria, per tant, una tasca imprescindible per transformar el sector, especialment si es té en compte la seva tendència a l'alça durant els propers anys.



I és que està previst que la demanda de professionals dins del sector turístic augmenti i sectors com el de la restauració o l'hostaleria s'hagin de professionalitzar com més aviat millor, ja que més de la meitat dels treballadors no tenen un títol d'acord amb el treball que duen a terme.

Aquesta és una de les raons per les quals s'impulsa la celebració del Dia Mundial del Turisme, el 27 de setembre. L'especialització del sector permet millorar la formació i, per tant, els serveis d'un sector que és la base de l'economia espanyola: a Espanya el pes del turisme representa més del 13% de les ocupacions i el 10% del PIB nacional.

L'informe assegura que "transformar el turisme cap a alternatives més sostenibles implica formar progressivament el personal que es dedica a aquest sector perquè inculquin aquests valors".