Foto: Europa Press

Després dels aldarulls durant les festes de la Mercè de Barcelona, que han comportat el saqueig de comerços i la destrossa de mobiliari urbà i vehicles, la Cambra de Barcelona ha volgut manifestar el seu rebuig a aquests actes i se solidaritza amb els comerços, empreses i persones treballadores afectades. La corporació també lamenta profundament la mort d’un jove per apunyalament durant la matinada de diumenge i expressa el seu condol a la família de la víctima.

"Aquests actes vandàlics contra el comerç i el mobiliari urbà, a més de constituir delictes, generen un gran impacte econòmic als negocis afectats, a part d’afectar la imatge que projecta Barcelona", diu la Cambra en un comunicat. L'entitat denuncia que aquests actes "no s’haurien de produir i menys encara en el context d’una de les dates destacades de l’agenda cultural de la ciutat" i diu que "queda a disposició del sector per actuar com a altaveu de les seves reivindicacions".

A més, la Cambra apunta que "cal que les administracions treballin conjuntament per identificar i aplicar les solucions més adients" i els "ofereix la seva col·laboració amb l’objectiu compartit de trobar solucions que permetin que fets com els d’aquest cap de setmana no es repeteixin en un futur".