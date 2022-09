Cartell de l´esdeveniment / Fundació Naturgy

Fundació Naturgy segueix endavant amb el pla d'ajudar els seus clients a entendre el funcionament dels mercats elèctrics. És per això que el proper 4 d'octubre a les 12h del migdia Maria Fernández i Luis Atienza aportaran una mica de llum en aquest aspecte. Els dos membres compartiran la seva visió sobre el mercat elèctric i la possible reforma: com afecta el disseny a les necessitats d' inversió , com s'integren els mercats elèctrics europeus o la necessitat d'una intervenció davant la crisi actual.

Fundació Naturgy us convida a seguir l'esdeveniment per 'streaming'. Per fer-ho, cal inscriure's des d'aquest link.

Aquest és el programa de l'esdeveniment:

12:00 Obertura

- Rafael Villaseca , president de Fundació Naturgy

12:10 Col·loqui

Moderat per Xavier Vives , Professor d'Economia i Direcció Financera a IESE

- María Fernández , exvicepresidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

- Luis Atienza , president executiu d'Argo Capital Partners i expresident de Red Eléctrica de España.

13:15 Final