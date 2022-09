President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig / @EP

Andalusia, Madrid, la Comunitat Valenciana, Galícia, el País Basc, Múrcia i Castella i Lleó són les set comunitats autònomes que han anunciat noves tarifes autonòmiques de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per a certs trams. Aquestes set regions sumen en total més de 29,1 milions d'habitants , que podrien veure's afectats per aquestes rebaixes fiscals.



L'últim a anunciar una nova rebaixa fiscal a l'IRPF ha estat el president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda , que ha avançat que el seu Executiu continuarà amb la seva “senda pròpia” en política fiscal. En aquest context, ha anunciat que l'IRPF, a més de baixar del 9,4 al 9% al tram autonòmic, patirà una nova rebaixa en rendes de fins a 35.000 euros amb efectes des de l'1 de gener del 2022.



Això servirà, segons ha estimat, que cada gallec estalviarà una mitjana de 450 euros, cosa que es tradueix en un total de 46 milions d'euros . Tot això s'afegeix a altres disminucions que ja estaven compromeses per a l'IRPF: les famílies amb dos fills menors de 25 anys s'equipararan a les nombroses, que tenen a més a més "altres bonificacions"; i el primer tram d'aquest tribut baixarà del 9,4% al 9%, com ja va prometre al maig durant el discurs d'investidura.



XIM PUIG SE SUMA



Tot i les crítiques que han rebut aquestes rebaixes fiscals per part d'alguns dirigents socialistes, el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig , ha avançat aquest dimarts algunes de les seves mesures de la reforma fiscal valenciana.



En concret, la primera mesura és augmentar en un 10% la quantia exempta de tributació a tots els valencians, “el màxim que permet la norma”; la segona és una nova tarifa autonòmica de l'IRPF per al 2022, amb nous trams adaptats a la inflació , i la tercera és l'ampliació en un 10% de “totes les deduccions i bonificacions fiscals”.



Puig ha posat èmfasi que aquestes mesures van dirigides als contribuents que cobren menys de 60.000 euros ; és a dir, 1,34 milions de valencians i el 97,4% del total. Són aplicables a la declaració de la renda de 2022.



UNA DE LES PROPOSTES DE FEIJÓO



La deflactació de l'IRPF a les rendes inferiors a 40.000 euros ha estat una de les propostes estrella que reclama el líder popular, Alberto Núñez Feijóo , des del mes dabril. Precisament, el president del PP segueix insistint Sánchez perquè dugui a terme aquesta mesura.



Així, diverses autonomies governades pels populars, com Galícia, Madrid, Andalusia o Múrcia, ja han anunciat la seva intenció de deflactar l'IRPF en major o menor mesura, mentre que en el cas del País Valencià ho ha fet per als contribuents amb rendes inferiors a 60.000 euros.



També el País Basc , en què el PNB comparteix Govern amb el PSOE d'Euskadi, ha avançat que tornarà, com ho va fer al juliol, a deflactar tots els trams de la tarifa de l'IRPF. Això, sumat a la que es va fer a principis d'any, d'un 1,5%, suposarà una deflactació total del 5,5% el 2023.



ANDALUSIA, UN 4,3%



A Andalusia, la deflactació dels tres primers trams de la tarifa autonòmica de l'IRPF en un 4,3% afectarà tots els contribuents, encara que beneficiarà de manera especial el 82% que tributa dins dels tres primers trams. La mesura entra en vigor amb efecte retroactiu a 1 de gener de 2022, amb la qual cosa es reflectirà a la declaració de l'IRPF que es presenti el proper exercici.



La Junta justifica la deflactació per evitar que un increment salarial, que en cap cas no podrà compensar la forta pujada de la inflació, impliqui una major tributació per al contribuent i per mantenir fora de la tributació la part de la renda destinada a cobrir les necessitats bàsiques .



També s'amplien en la mateixa proporció (4,3%) els mínims personals i familiars pels quals no es tributa a l'IRPF perquè considera que aquesta part de la renda, destinada a atendre les necessitats bàsiques dels contribuents i les seves famílies, està augmentant a conseqüència de la inflació.



MADRID I MÚRCIA, UN 4,1%



Mentrestant, la Comunitat de Madrid ha anunciat que deflactarà un 4,1% els trams de la tarifa autonòmica de l'IRPF , amb l'objectiu que tingui efectes a la Declaració de la Renda dels madrilenys.



L'objectiu d'aquest avenç, que estava previst que entrés en vigor el 2023, és que les famílies puguin disposar de "més recursos amb què fer front a l'alta inflació i la pujada de preus de l'energia, carburants o aliments".



Una vegada s'aprovi aquest mateix any, se sumarà a la rebaixa de mig punt de tots els trams autonòmics de l'impost validat per la Comunitat de Madrid, que va entrar en vigor l'1 de gener passat, i que suposarà un estalvi estimat de més de 300 milions d?euros.



En el cas de Múrcia , l'Executiu liderat per Fernando López Miras ja ha aprovat per decret llei la rebaixa dels quatre primers trams autonòmics de l'IRPF en un 4,1%, mesura amb què preveu beneficiar 330.000 murcians aconseguint un estalvi total estimat entre 8,5 i 10 milions d'euros.

Aquesta deflactació afectarà el 96% dels obligats a presentar la declaració de la Renda, segons preveu el Govern de la Regió de Múrcia.



CASTELLA I LLEÓ OPTA PER MITJÀ PUNT



Per part seva, la Junta de Castella i Lleó ha aprovat el projecte de llei de rebaixes tributàries a la Comunitat, que permetrà la baixada del primer tram de l'IRPF en un 5,3 %.



En concret, el projecte permetrà disminuir l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a tots els contribuents castellans i lleonesos, rebaixant ja el 2022 la tarifa autonòmica en el tram més baix. D'aquesta manera es redueix mig punt el primer tram de l'escala autonòmica aplicable a la base liquidable general de l'IRPF, passant del 9,5% al 9%, fet que suposa una rebaixa del 5,3%.



LAMBAN NO TANCA LA PORTA



Mentrestant, el president del Govern d'Aragó, Javier Lambán, ha admès aquest dimarts la "possibilitat" que es pugui canviar la fiscalitat a la seva comunitat autònoma si els quatre partits que formen el Govern hi estan d'acord.



Javier Lambán ha recordat que, en el pacte de la seva investidura, el quadripartit --PSOE, PAR, CHA i Podem-- va acordar que no es mouria la política fiscal "ni cap amunt ni cap avall".