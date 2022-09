La ministra de Treball, en una imatge recent. Foto: Europa Press



La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz , ha defensat aquest dimecres 28 de setembre la necessitat de millorar la prestació per cessament d'activitat dels autònoms i de caminar cap a la “igualació” de drets del col·lectiu amb els que gaudeixen els treballadors per compte aliè .

Díaz ha fet aquestes declaracions al podcast Sortirem millors , on ha apuntat que "queda molt per fer" al món del treball autònom, no només en l'àmbit de la protecció del col·lectiu, també en matèries com la conciliació i la prevenció de riscos laborals.

Sobre si l'economia espanyola s'encamina cap a una recessió, Díaz ha apuntat que dependrà del que passi a Alemanya, encara que no ha descartat que es pugui entrar en una recessió tècnica . En tot cas, ha assenyalat que es tractaria de "petits desajustos", que "no provocarien una caiguda brutal de l'economia i de l'ocupació", i ha garantit que si hi ha recessió, el Govern estarà al costat dels ciutadans.

Sigui com sigui, la ministra ha reiterat la intenció de pujar el salari mínim interprofessional (SMI) i d'impulsar la pujada dels salaris a Espanya. "I si anem a un escenari dolent, els ciutadans han de saber que el Govern els defensarà", ha conclòs.