Foto: Mercadona

En un moment marcat per la inflació i la pujada de preus, saber on són els supermercats on es pugui omplir la cistella de la compra a un millor preu és importantíssim . Per això, l' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat una llista amb els establiments més ben valorats segons una sèrie de paràmetres.

L'OCU estableix tres classificacions: cistella fresca, cistella econòmica i la seva pròpia classificació. Mercadona, Carrefour i Consum es col·loquen en les primeres posicions del rànquing a Catalunya.