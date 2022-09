Presentació del BNEW2022/@CZFB

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha presentat aquest dimecres en roda de premsa la tercera edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW) a l'emblemàtic edifici DFactory.

Del 3 al 6 d'octubre, BNEW tornarà a convertir Barcelona en la capital mundial de la nova economia.

Després de dos anys marcats per les restriccions de la pandèmia, el CZFB aposta en aquesta edició per la presencialitat. El modern edifici DFactory serà el protagonista de totes les conferències, panells i experiències . Aquest centre avantguardista és també una eina per impulsar la transformació del marc productiu espanyol i dóna suport a les empreses durant el procés de digitalització, per la qual cosa promou la creació d'un ecosistema per atraure talent, tecnologia i inversió. De fet, en la seva curta trajectòria, ja té una ocupació del 50%, amb 30 companyies i 500 persones treballant en un edifici únic de 17.000 metres quadrats.



Tot i això, el CZFB, continua apostant per un esdeveniment híbrid gràcies a la seva plataforma digital on es podran seguir totes les activitats des de qualsevol part del món, tant en directe com en diferit.



El BNEW disposa d'una pàgina web amb informació de l'esdeveniment, oberta a inscripcions, mentre que als perfils de Twitter i LinkedIn es van donant a conèixer els diferents speakers i empreses participants.

Durant els quatre dies que durarà el BNEW aquest 2022 participaran 600 speakers que oferiran fins a 180 hores de contingut distribuïdes en 130 panells, sessions i debats. Està previst que assisteixin fins a 12.000 persones de més de 100 països als set sectors principals d'aquesta transformació mundial: Digital Industry , Invest , Sustainability , Mobility , Real Estate , Talent i Experience .



Pepper, un robot humanoide de la companyia Alisys amb oficines DFactory, l'ecosistema que promou el foment i el desenvolupament de la indústria digital a Europa, com a exemple dels avenços avantguardistes que s'estan produint en aquest edifici.

Pepper convidant els mitjans a assistir al BNEW 2022/ @CatPress

Després d'això, tant Pere Navarro , delegat especial de l'Estat al CZFB, com Blanca Sorigué, directora general del CZFB, s'han dirigit als mitjans presents per explicar la importància d'organitzar aquest esdeveniment com a organisme potenciador de la nova economia 4.0.

Pere Navarro: "Al BNEW es parlen d'aspectes que afecten el conjunt de la societat"

Pere Navarro donant protagonisme a Pepper / @CZFB

En paraules de Pere Navarro, “ BNEW té l'objectiu d'unir tota la indústria de la nova economia sota un mateix estendard per construir junts el full de ruta del futur ”. El delegat també ha assegurat que “ el CZFB treballa per impulsar la transformació del teixit productiu i reforçar la projecció de la ciutat de Barcelona i la seva regió metropolitana a nivell internacional ”. Però a més ha volgut assenyalar que el que es debat a BNEW “afecta aspectes que afecten el conjunt de la societat. Tot és de plena actualitat social”.

Blanca Sorigué: "La igualtat de gènere és present a cada BNEW"

Blanca Sorigué aposta per construir “l'hora de ruta del futur” a través del BNEW/ @CZFB



Blanca Sorigué per part seva ha afirmat que “els 7 verticals seleccionats també han estat plantejats de forma transversal; així trobem temes de sostenibilitat, digitalització o igualtat en qualsevol”. A més, ha posat èmfasi que “aquests panells han estat expressament seleccionats segons les tendències més actuals i explorant múltiples aspectes relacionats amb les noves oportunitats i les vertiginoses transformacions econòmiques i tecnològiques que estem vivint ”.



LES VERTICALS DE LA NOVA ECONOMIA



1) A BNEW Digital Industry s'abordaran les possibilitats que ofereix el món digital, com el metavers en el model de fabricació intel·ligent, la ciberseguretat a la indústria 4.0 o el paper clau de la dona en la tecnologia.

2) Una de les novetats en aquesta edició serà l'estudi de les noves tendències d'inversió a tot el món, a la vertical anomenada BNEW Invest, fent èmfasi sobre riscos i oportunitats de l'economia actual, la inversió en energies renovables o les cryptomonedes.



3) BNEW Real Estate reunirà els principals actors i empreses sota temàtiques referents a comercial real state, arquitectura sostenible, smart cities o Proptech.

4) A la vertical BNEW Mobility el sector privat i públic es reuneixen per exposar una sèrie de solucions i propostes en matèria de mobilitat , estudiar els nous reptes sobre el futur del ferrocarril, els Smart ports i la denominació d'avions green.



5) Encara que la sostenibilitat serà transversal amb presència a la resta de verticals, el CZFB aposta pel seu compromís amb els ODS fixats a l'Agenda 2030 a través de BNEW Sustainability , tractant temes referents al consum sostenible, la importància de l' economia circular o la gestió de residus, a sectors importants com a moda i alimentació.

6) El panell anomenat BNEW Talent és una altra de les verticals de més interès, ja que es parlarà sobre els grans desafiaments del sector, com l'educació, la igualtat o els nous perfils que està creant la indústria 4.0.

7) Com a vertical diferent de la resta, estarà BNEW Experience , enfocada a donar a conèixer l'oferta d'oci i cultura de la ciutat de Barcelona.

Esdeveniments culinaris, amb tast de vins, xocolata o Gin, per Damm, Fever-Tree, Barcelona Xocolata Tours, Celler Miquel Jané, Bandarra, Fliwer, Boqueria 180, Penedès Denominació d'Orígen, Xerigots; showcookings a càrrec de destacats xefs com Nuria Gironés de Ca'l Isidre; Paco Pérez del Restaurant Miramar; Hideki Matsuhisa del restaurant Koy Shunca; i Romain Fornell del restaurant Caelis; experiències tecnològiques i immersives amb Cubiart, Alisys, Innovae o Pintura Mural Barcelona; o fins i tot exposicions d'escultura, pintura i moda a càrrec de LAB Barcelona+B, Taller d'Art, Areny, Vito Thiel .

UN PANELL DE PONENTS DE PRIMER NIVELL NACIONAL I INTERNACIONAL



Entre els ponents que participaran en aquests panells trobarem Daniel Setó , director general d'ALISYS; Maria Camila Moreno , directora executiva de l'Associació de Zones Franques de les Américas (AZFA); Javier Burón , gerent d'habitatge a l'Ajuntament de Barcelona; Sara Aagensen, secretària d'Estat d'Energia al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic; Josefina Lindblom , responsable de polítiques a la Comissió Europea; Raül Blanco , secretari general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme; o Conxita Font , responsable dels fons europeus a la secretària d'Afers Exteriors i la UE.



El BNEW organitzarà també les sessions Inspirational Speakers , on personalitats com Josef Ajram , especialista en borsa i mercats, o Laura Rojas-Marcos, doctora en psicologia, ens parlaran de les seves pròpies experiències al sector.

Així mateix, el dia 5 d'octubre es lliuraran els premis Start-up Millor Innovació, dins del BNEW StartUp Innovation Hub , que reconeixeran la tasca de les startups més disruptives a cadascuna de les verticals, i on les 50 candidates buscaran tenir l'oportunitat de presentar el vostre projecte davant d'una audiència d'inversors, empreses, clients, socis potencials i públic especialitzat de tot el món.



Més informació a: https://www.bnewbarcelona.com/bnew-presentation.html