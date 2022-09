Una delegació de representants de pimes de Foment visita les institucions europees de Brussel·les / Foment

La Comissió Europea i l’oficina del Parlament Europeu de Barcelona, han organitzat un seminari per a representants empresarials de Catalunya i les Illes Balears, amb l’objectiu que coneguin les principals polítiques europees adreçades a la pime.

En aquest sentit, una delegació de representants de pimes de Foment ha visitat les institucions europees de Brussel·les, seguint un programa d’activitats d’una durada de dos dies. Entre ells, els presidents d’organitzacions territorials com Neus Lloveras de la FEGP, Rafael Oncins de la Fecom Lleida, i Roser Moré de la FAGEM, acompanyats per la presidenta de Fepime, Ma. Helena de Felipe, i el secretari general, César Sánchez.

Durant la visita, han pogut reunir-se amb Jaume Duch, director general de Comunicació i portaveu del Parlament Europeu; Lina Gálvez, vicepresidenta de la Comissió d’Indústria, Recerca i Energia; Dimitri Barua, assessor de la directora general de Comunicació de la Comissió Europea; i Míriam Garcia Ferrer, portaveu de la Comissió Europea per a temes de Comerç.

El seminari els ha permès conèixer els programes de suport a la innovació de les Pimes —com Horitzó Europa i ‘EIC Accelerator’, la nova eina del Consell Europeu d’Innovació (EIC) per accelerar la innovació empresarial—, així com la situació dels Fons NextGenerationEU per a pimes en els diferents àmbits estratègics, les accions de la Unió Europea (UE) per a les finances sostenibles, o les oportunitats per desenvolupar mercats, productes i serveis que impulsin la competitivitat europea.

També ha format part dels temes de debat la revisió de la Directiva europea sobre morositat anunciada per la presidenta de la Comissió en el seu Discurs de l’Estat de la Unió el passat 14 de setembre.