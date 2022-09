Sa Majestat el Rei ha lliurat avui el VII Premi Reino de España a la Trajectòria Empresarial Gabriel Escarrer Juliá, president de Meliá Hotels International. Les entitats convocants del Premi són el Círculo de Empresarios, el Cercle d’Economia i el Círculo de Empresarios Vascos.

Entrega del premi - Cercle d'Economia

L’acte de lliurament ha tingut lloc al Palau de Congressos de Palma. Presidit per Sa Majestat el Rei, ha comptat també amb la presència de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol; el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá; el president del Parlament, Viçenc Thomas; la Delegada del Govern de les Illes Balears, Aina Calvo; el Comandant General de la Comandància de les Illes Balears, Fernando Luis Gracia Herreiz; entre altres autoritats. Així mateix, hi han estat presents els presidents de les tres organitzacions convocants del Premi; Manuel Pérez-Sala, president del Círculo de Empresarios; Jaume Guardiola, president del Cercle d’Economia i José Galíndez, president del Círculo de Empresarios Vascos.

Jaume Guardiola ha intervingut en representació de les entitats convocants, destacant de la figura del premiat “La seva dedicació per convertir Meliá en el grup hoteler espanyol més gran, avui una companyia de l’Ibex 35, referent del seu sector sent un abanderat de la història d’èxit dels empresaris hotelers mallorquins que des d’aquesta illa van saltar a la península i a les Illes Canàries, i d’allà al món col·locant el nostre sector turístic en posicions de lideratge a nivell global” Guardiola va recordar, a més, que “El compromís dels empresaris és fonamental . La seva funció com a generadors de riquesa i ocupació reforça els fonaments duna societat que mira el futur amb incertesa”.

Segons l’acta del Jurat, la concessió del Premi a Escarrer Julià es va decidir “en virtut de la seva contribució al desenvolupament econòmic i social d’Espanya al llarg de diverses dècades d’esforç i de treball, creant ocupació, internacionalitzant les activitats i contribuint a la millora del seu entorn i benestar del país. Raons que el converteixen en un referent per a les futures generacions”.

El Jurat que ha concedit el premi ha estat integrat per distingits representants de la societat civil espanyola. Sota la presidència de Santiago Muñoz Machado, acadèmic espanyol i director de la Reial Acadèmia Espanyola, n’han format part Maria Blasco (directora de l’Institut Nacional d’Investigacions Oncològiques), Juan Manuel Bonet (director emèrit de l’Institut Cervantes), Núria Cabutí (CEO de Penguin Random House), José Luis García Delgado (Dr. en Dret i Catedràtic d’Economia Aplicada), José María Guibert (Rector de la Universitat de Deusto), Sara de la Rica (directora de la Fundació ISEAK), Elvira Roca Barea ( escriptora i assagista) i Miquel Roca Junyent (soci fundador i president de RocaJunyent). El secretari general del Círculo de Empresarios, Antonio Porto, va actuar com a secretari del Jurat.

Després de més de sis dècades de dedicació, Gabriel Escarrer Juliá (Porreres, Mallorca, 1935) ha convertit el negoci que va fundar als 21 anys en una companyia de l’IBEX-35 que és un referent indiscutible del sector turisme a Espanya i al món, amb més de 45.000 empleats i més de 380 hotels a més de quaranta països de quatre continents. El març del 2020, arran de la pandèmia originada pel Covid-19, Meliá Hotels International va posar els seus hotels a disposició de les autoritats perquè poguessin ser medicalitzats. També va llançar la campanya “Melià amb els Herois” a través de la qual va facilitar 10.000 estades d’hotel a metges, infermers, auxiliars i personal d’ambulàncies, així com a les forces i cossos de seguretat (policia nacional, cossos autonòmics, policia local i guàrdia civil), bombers i unitat militar d’emergències (UME).