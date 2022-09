Foto: Europa Press



La Comissió Europea ha obert la porta a generalitzar a la resta de la Unió Europea la coneguda com a 'excepció ibèrica' per la qual Espanya i Portugal han pogut limitar de manera temporal el preu del gas per a la producció d'electricitat i contenir així els preus de la energia, disparats amb la inestabilitat generada per la guerra de Rússia a Ucraïna.

"En base a l'experiència dels Estats membre, la Comissió està disposada a discutir el desenvolupament d'un marc europeu temporal per limitar la influència dels preus alts al gas en la formació del preu de l'electricitat", diu el document de treball que Brussel·les ha compartit amb els governs i al qual ha tingut accés Europa Press.



La proposta ha estat traslladada als països en una reunió d'ambaixadors a poc més de 24 hores perquè els ministres d'Energia de la Unió Europea participin en un consell extraordinari per acordar mesures amb què reduir el consum energètic i abaratir els preus de la energia.

Sense esmentar directament l'experiència hispanolusa, el text descriu el mecanisme dissenyat inicialment per reduir els preus majoristes de l'electricitat al mercat ibèric (MIBEL), un sistema aprovat el juny passat i que tindrà un cost per a la península ibèrica de 8.400 milions d'euros .

"Una opció podria ser limitar el preu del gas en la generació d'electricitat a un nivell que ajudi a reduir els preus de l'electricitat sense portar a un consum de gas més gran. El diferencial de costos entre els preus límit i de mercat serà assumit per el sistema elèctric als Estats membre", explica el document de Brussel·les.