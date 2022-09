La signatura de lacord. Foto: CaixaBank

CaixaBank i el Centre Nacional de Tecnologia i Seguretat Alimentària (CNTA) han signat un acord de col·laboració amb què l'entitat es compromet a prestar serveis financers al consorci i als socis del projecte Spain Food Valley . En un comunicat, l'entitat bancària ha explicat que analitzarà les sol·licituds que li facin per a la concessió dels avals requerits per poder concórrer a la convocatòria Perte Agro-Mesures de suport al sector industrial.

Spain Food Valley compta amb més de cinquanta empreses adherides i vol accedir al primer paquet d'ajuts al sector agroalimentari en el marc Perte Agroalimentario.

La directora territorial Ebre de CaixaBank, Isabel Moreno, ha dit que volen facilitar a les empreses agroalimentàries la innovació, digitalització i sostenibilitat en els seus negocis davant d'un futur que es presenta ple de reptes i oportunitats.

El director general de CNTA, Héctor Barbarin, ha destacat que amb aquest acord aporten al consorci l'experiència adquirida per CaixaBank al Perte del vehicle elèctric.

"L'objectiu del projecte és canalitzar de manera intel·ligent els fons europeus per ajudar a la transformació de la indústria agroalimentària als eixos de sostenibilitat i digitalització", ha afegit.

De fet, CaixaBank ja participa en el projecte Future: Fast Forward , impulsat per empreses del sector de l'automoció per aconseguir el finançament del Perte del vehicle elèctric que convertiria Espanya en un 'hub' del cotxe zero emissions.