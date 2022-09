Arxiu - Façana de l'edifici de Siemens Gamesa - H.Bilbao - Europa Press - Arxiu

Gamesa retallarà un total de 2.900 llocs de treball a tot el món, dels quals un total de 475 afectaran Espanya, en el marc del seu programa estratègic 'Mistral' per aconseguir un creixement sostenible, ha informat la companyia.

D'aquesta manera, la retallada a Espanya afectarà una mica més del 9% de la plantilla total que el grup sorgit de la fusió de Gamesa amb la divisió eòlica de Siemens té al país, que puja a un total de 5.097, segons dades de l'empresa.

Per la seva banda, els 2.900 llocs de treball que es veuran afectats a nivell global són una mica més del 10% de la plantilla de més de 27.380 empleats amb què compta Siemens Gamesa al món.

Aquest pla d'ajust afectarà principalment Europa, on, a més d'Espanya, hi haurà retallades de plantilla a Dinamarca (800), Alemanya (300), Espanya (475) i el Regne Unit (50).

També es produiran ajustaments en altres àrees geogràfiques; va indicar la companyia , afegint que els detalls dels països afectats es definiran a les negociacions amb els comitès d'empresa.

El conseller delegat de Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, ha afirmat que "mai no és fàcil prendre una decisió d'aquest tipus, però aquest és el moment de dur a terme les mesures necessàries per fer un gir a la companyia i assegurar el seu futur sostenible".

" Necessitem construir una Siemens Gamesa més forta i competitiva per consolidar la nostra posició com a actor clau en la transició energètica verda ", va dir.

En un comunicat, el grup ha indicat que aquesta mesura d'ajust de plantilla suposa un nou pas en la implantació del seu nou model operatiu, "dissenyat per maximitzar el potencial de la

companyia i permetre un creixement rendible a llarg termini mitjançant una estructura més senzilla i eficaç".

Amb el llançament del programa Mistral al maig, es va posar en marxa un procés de reorganització, tant per identificar sinergies en diferents funcions com per ajustar la capacitat de producció a les demandes del mercat.

Paral·lelament, i per tal de complir les projeccions de creixement de la companyia, Siemens Gamesa ha indicat que ha continuat treballant per reforçar àrees de creixement en mercats estratègics, "aprofitant la seva posició de lideratge al mercat 'offshore' (eòlica marina), així com per fer créixer la cadena de valor i enfocar el negoci als projectes".

PRIORITZARÀ SORTIDES VOLUNTÀRIES I RECOL·LOCACIONS



L'empresa ha assenyalat que "col·laborarà estretament" amb els representants dels treballadors per minimitzar l'impacte d'aquest ajustament, prioritzant les sortides voluntàries i les recol·locacions.

El període de negociació començarà a començaments d'octubre. El nou model operatiu i la nova estructura organitzativa entraran en vigor l'1 de gener de 2023. Els canvis a la plantilla s'executaran en funció del resultat de les negociacions amb els comitès d'empresa, a més tard abans de l'exercici 2025.