Isidre Fainé durant la seva intervenció al XXI Congrés de CEDE/ @FCede

Entre les receptes econòmiques que va enumerar Isidre Fainé , president de Fundació La Caixa i president de la Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE) al seu XXI Congrés hi ha una fiscalitat equitativa per a tot Espanya.



En paraules de Fainé: “necessitem un sistema tributari estimulant, equitatiu i eficient a tota Espanya, i no només a algunes comunitats autònomes. Necessitem polítiques públiques encertades, ambicioses i decidides a tots els nivells de l'Administració, de manera que les empreses redoblin el seu compromís amb la creació d'ocupació i el creixement de la riquesa del país”. Així, ha assegurat, es facilitarà que el "sotrac" econòmic sigui el més "suau i curt" possible.

I va apel·lar a una col·laboració publicoprivada que vagi molt més enllà de projectes d'inversió concrets basada en el diàleg, que abasti àmbits com el diàleg social i un pacte de rendes per aconseguir un clima d'estabilitat social i laboral a tot el país, així com el diàleg sobre els marcs regulatoris sectorials que ofereixin seguretat jurídica per atraure inversions .

Fainé també es va referir a l'actuació dels bancs centrals sobre la inflació que eviti una recessió i va afirmar que "no podem estar segurs de si la Reserva Federal i el BCE ho aconseguiran, però sí podem constatar que la medicina monetària està sent la correcta: pujar els tipus d'interès, aturar les compres de bons, acceptar que l'economia se'n ressentirà i transmetre confiança. La medicina monetària, per amarga que sigui, està sent la correcta", ha defensat.

"Els reptes globals que tenim per davant són de tal magnitud que difícilment es pot exagerar la seva importància. Però no tinc cap dubte que els empresaris i directius som plenament conscients dels enormes desafiaments que se'ns presenten en aquest nou món i de la necessitat que tenim cada cop més de comptar amb uns directius amb coratge, amb aquest instint imprescindible per fer front als canvis d'entorn, i amb les habilitats adequades per saber gestionar encara millor”, ha defensat.

Isidre Fainé, ha advertit que "les empreses no són l'enemic a batre" en una conjuntura de feblesa econòmica com l'actual. A més, ha reclamat al Govern polítiques públiques encertades i fermes que ajudin a trampejar el temporal i ha insistit, davant les autoritats i directius presents a la cimera celebrada a Biscaia, en la importància d'evitar que "la desigualtat trenqui les costures socials que tant ens ha costat teixir". L'empresari català ha deixat anar que queda en mans del Govern escometre les mesures necessàries per reforçar la confiança de les empreses i que aquestes, alhora, redoblin el seu compromís amb l'ocupació i el futur del país. En aquesta línia, Fainé ha recordat que “les empreses no són el problema sinó una part de la solució”.