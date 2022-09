Ángel Simón creu que la lluita contra la desigualtat ha d'estar al centre de tothom/ @FCEDE

Durant la seva intervenció, Simón ha destacat la necessitat de comptar, en la lluita contra la desigualtat, amb el compromís empresarial, i dels directius, per donar resposta a tots els stakeholders.



El president d'Agbar, Ángel Simón, ha advertit que la desigualtat és el "primer problema" que té la societat i cal fer-hi front amb mesures "estructurals, empresarials i també amb compromisos personals".

Pel que fa a l'emergència de desigualtat en què ens trobem, Simón en declaracions a CatalunyaPress ha afirmat que "tots assumim que hi ha una emergència climàtica i una emergència econòmica però la veritable emergència econòmica és una emergència de desigualtat . No sortirem d'una crisi econòmica sinó abordem la desigualtat. La solució a la crisi econòmica és la lluita contra la desigualtat i això és el que he volgut dir que ens trobem davant d'una emergència de desigualtat. I majoritàriament tots estem en aquesta línia”.

En aquest sentit ha afegit: "Fins al 2008 anàvem reduint els nivells de desigualtat i a partir del 2008 les classes mitjanes han perdut poder adquisitiu i malauradament estem davant d'una "latinificació d'Espanya" i crec que país a país és on cal reduir aquesta desigualtat. Centrant-me en Espanya, les mesures econòmiques que es prenguin i que no poden ser d'una altra índole que la d'un creixement econòmic sostenible amb la col·laboració publicoprivada que és la que crea llocs de treball i dignitat, que és allò que dóna traçabilitat i és el que dóna un poder adquisitiu econòmic més gran a la dignitat de les persones".

Els stakeholders són prioritaris al si de les empreses i cal equilibrar l'atenció entre tots/ @CatPress

Sobre els objectius d'Agbar en aquests moments de transformació, Simón deia: "fa 10 anys en una conversa amb Félix de Azúa, ell em va dir que nosaltres érem la generació de la prehistòria d'aquesta nova era. Jo la veritat em vaig quedar pensant en aquella època sobre el que m'estava dient i avui efectivament amb tots els canvis tecnològics és obvi que nosaltres som els primitius d'una nova era ... Nosaltres afrontarem com a companyia l'última tecnologia per a la sostenibilitat i hem d'abordar, com he dit al Congrés de CEDE, la desigualtat en tots els àmbits: la desigualtat tecnològica entre diferents generacions i dins de la mateixa generació pel tipus de coneixement que tenen. Cal abordar la desigualtat de gènere i això és el que estem intentant fer com a empresa. Aquests són els grans objectius que tenim com a empresa i no n'hi ha d'altres".

I sempre tenint en compte per a Ángel Simón que “les empreses ens devem als stakeholders. Hem passat una època en què hi ha determinats stakeholders als quals cal prestar més atenció com ha estat a l'època del COVID, a les persones més vulnerables i arribarà el moment en què haurem de guardar un equilibri entre tots els sakeholders. Caldrà retornar als accionistes els dividends que els corresponguin en algun moment determinat.Hem seguit prestant en èpoques difícils la mateixa atenció que prestem sempre a tots els stakeholders. No hem reduït la nostra excel·lència en la prestació del servei als clients, hem mantingut les persones més vulnerables, hem mantingut els nostres treballadors i és el que seguirem fent. A tot Espanya hem ajudat 100.00 famílies”.