El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre / @EP

Foment del Treball ha lamentat la creació d’un nou impost sobre les grans fortunes, anunciada aquest mateix dijous per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. Per a la institucio, aquest impost és "immoral, populista i demagògic", ja que "s’està plantejat des d’un debat ideològic i no des de una perspectiva de política fiscal".

Un dels motius pels quals valoren negativament aquest impost és perque, sota el seu parer, suposa una "recentralització" i "va en contra de la capacitat normativa de les comunitats autònomes sobre els impostos cedits".

És per això que Foment ha volgut deixar palesa la seva preocupació per les conseqüències que pot comportar aquest tribut, afectant sobretot a la creació de riquesa. "Pot fer molt mal a Espanya sense obtenir cap benefici", confirma la patronal.

Foment augura que l'impost sobre les grans fortunes acabarà sent declarat inconstitucional, tal com ha dit en diverses ocasions respecte l'Impost de Patrimoni.

Foment, a més, ha volgut recordar que els socialistes van rebutjar un impost similar proposat per Podemos al Congrés de Diputats el passat 7 de juny, al·legant que es tractava d’un “impost d’àmbit estatal que suposaria una recentralització de la política tributaria sobre el patrimoni no consensuada, consens imprescindible en un Estat autonòmic”, i afegien que tenia "dubtosa eficiència recaptatòria".

Foment del Treball lamenta per tot això la creació d’aquest impost que perjudicarà a l’economia del país. La patronal insta al Govern a adoptar altres mesures més eficients com la de deflactar la tarifa de l’IRPF d’acord amb la inflació. No s’ha d’oblidar que la recaptació per IRPF als 7 primers mesos de 2022, respecte a 2021, ha augmentat en més de 10.000 milions d’euros, al passar de 69.160 milions, respecte de 58.901, respectivament, amb un augment de la recaptació de l’IRPF de més del 17%, en la seva major part ve explicada pel l’augment dels preus.