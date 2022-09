José María Álvarez-Pallete @Twitter de CEDE

"Vivim temps extraordinaris", ha afirmat el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete , en la seva ponència al XXI Congrés de Directius de CEDE , on aquests dies es reuneixen directius i empresaris espanyols al Bilbao Exhibition Centre.

Álvarez-Pallete ha volgut centrar el seu discurs en la tecnologia i com aquesta nova era revolucionarà del món. "La tecnologia ja és aquí i és un cúmul de tecnologies", ha assenyalat per destacar que és una unió d'intel·ligència artificial, el metavers, la web3 o les xarxes el que canviarà l'escenari.

El president de Telefónica ha destacat les possibilitats que té Espanya per liderar aquesta nova revolució tecnològica. Pallete ha afirmat que Espanya “no pot deixar passar una revolució sense precedents” com la del meta vers, que ja està monetitzant (tokenització) aquest món en atorgar valor digital als actius. “El metavers generarà moltíssim valor. Tindrem una identitat al món real i una altra al metavers i hi haurà empreses al metavers, però qui crearà els diners o els DNI al metavers?”, s'ha preguntat Pallete. " Passarem 4 hores al dia al metavers i això generarà trilions de dòlars ", ha apuntat per ressaltar el que representarà la nova tecnologia.

Pallete creu que Europa ha d'aprofitar les altes capacitats per liderar la revolució “No és una frikada, hi haurà un superordinador al núvol ia la terra, i Espanya està especialment capacitada. Tenim les capes del metavers”.

Per això, ha assegurat que encara que els darrers 40 anys "han estat els millors en la història d'Espanya tenim la responsabilitat de deixar un món millor a les generacions futures" pel que ha demanat " un nou contracte social ", com el que va sorgir de la Revolució Francesa, amb “drets i obligacions per a les persones i les màquines”.