Francisco Reynés @CongresoCEDE

El president de Naturgy , Francisco Reynés , ha demanat en el marc del congrés de directius CEDE que es revisin els plans de descarbonització de les companyies energètiques a causa de la crisi energètica que viu Europa en aquests moments.

A més, també ha demanat les administracions públiques perquè desenvolupin les polítiques en matèria d'energia amb neutralitat tecnològica.

El president de Naturgy ha coincidit en el debat amb el president de Repsol , Antonio Brufau . Tots dos creuen que no es pot avançar en les descarbonitzacions pensant que electrificar la societat serà la solució.

Reynés ha defensat també una regulació “raonable, justa i que no impedeixi el desenvolupament”. "La gestió regulatòria es converteix en un aspecte fonamental", creu l'empresari.

Pel directiu de Naturgy hi ha dos conceptes indispensables per avançar raonablement. El primer, el “ realisme ” a l'hora d'” establir objectius que siguin assolibles ” i el segon, transparència , sobretot “en els costos, en els preus i en les hipoteques, perquè les decisions que es prenen tindran repercussió en persones, a la societat, en empreses i famílies”.

Per això creu que no s'han de “injuriar tecnologies ni cap font de subministrament” incidint que, en el cas de les renovables, “no hi ha cap dubte que cal apostar per elles”.

Reynés també ha assenyalat que el gas natural és una matèria primera “necessària” i cal assegurar-ne el subministrament en condicions “competitives”.