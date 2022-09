Una llar mitjana amb un consum d'uns vuit quilowatts hora (KWh) diaris ha estalviat uns 69 euros de mitjana des del començament de l' aplicació del topall al gas per a la generació d'electricitat, vigent a Espanya des del 15 de juny passat, segons un informe elaborat per EsadeEcPol, el centre de recerca de política econòmica d¿ESADE.



Segons les seves estimacions, sense el límit al gas els preus de l'electricitat a les llars acollides a la tarifa regulada a Espanya haurien estat un 24% més grans que els que va registrar el país entre el 15 de juny i el 31 d'agost, per la qual cosa la mesura, segons la institució, ha aconseguit “el seu objectiu central”.



En concret, els resultats de l'estimació indiquen que, amb "alta confiança", el preu mitjà de l'electricitat per als consumidors del mercat regulat hauria estat entre un 19% i un 30% més alt si no existís el límit, amb un estimat puntual del 24,4%.

Segons detalla ESADE, el seu model de càlcul permet "gairebé garantir" que aquest descens no és degut a altres causes ni a fenòmens aleatoris.



AUGMENT DEL CONSUM DE GAS



Tot i això, l'informe conclou que aquest estalvi comporta un "cost important" en el sentit que des de l'entrada en vigor de la mesura el consum de gas per generar electricitat ha augmentat "notablement", en concret, al voltant d'uns 139 gigawatts hora (GWh) diaris per al conjunt del període.

"Observem també que aquest increment s'ha realitzat alhora que ha baixat l'ús d'altres tecnologies, especialment la cogeneració i la hidroelèctrica. Això sí, cal tenir en compte que el context de sequera pronunciada durant aquest estiu que ha dificultat la producció hidroelèctrica impedeix atribuir aquesta caiguda a la nova mesura", afegeix l?estudi.