Bus elèctric / TMB

La unió temporal d'empreses Endesa X - DOMINION és l'adjudicatària de la licitació, mitjançant concurs públic, de la segona fase d'instal·lació de 37 nous equips de recàrrega ràpida de 150 kW per als autobusos elèctrics que dormen a les cotxeres d'autobusos del Triangle Ferroviari de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) . Es garantirà així l'alimentació nocturna de part de la flota elèctrica d'autobusos per donar un servei millor als usuaris.

Els nous carregadors se sumen als 30 de 50 kW instal·lats en una primera licitació en aquestes mateixes cotxeres. La presidenta de TMB, Laia Bonet , ha explicat que els nous carregadors ràpids “són un pas més en l'eficiència de bus i en el marc de les iniciatives cap a una flota més sostenible que, entre el 2021 i el 2024, comptarà amb 210 vehicles híbrids de gas natural, 154 elèctrics i 46 d'hidrogen”. Bonet ha recordat que l'electrificació de part de la flota de bus ve acompanyada d'una sèrie de mesures que es van presentar la setmana passada al Pla d'Eficiència Energètica i Estalvi de TMB , molt important en l'actual context de crisi energètica i que es basarà a l'"aposta per a l'autoconsum i la recuperació i reutilització de l'energia sobrant en l'activitat pròpia del servei".



L‟adjudicació de la infraestructura, que inclou els equips i la instal·lació, s‟ha realitzat per valor de 2,8 milions d‟euros sense IVA. La previsió és que estiguin totalment operatius a finals d?any.



Gràcies a aquest tipus de recàrrega ràpida de 150 kW a la cotxera del Triangle Ferroviari, s'aconseguirà carregar les bateries dels autobusos fins al 100% a la finalització del servei , per garantir el seu ple rendiment al llarg de la jornada següent. L'alimentació ràpida que permeten aquests 37 nous carregadors es porta a terme a partir d'unes campanes que s'instal·laran a l'estructura de formigó situada al sostre de la campa d'aparcament de les cotxeres del Triangle.



Quan un autobús arriba a la cotxera per passar la nit, el vehicle s'aparca degudament a sota de la campana. El procés d'aprovisionament d'energia s'inicia quan el pantògraf, una mena de braç mecànic retràctil que es troba al sostre de l'autobús, es desplega i s'acobla al carregador situat al sostre de la instal·lació a la cotxera, en un procés totalment automatitzat .



Les instal·lacions del Triangle Ferroviari de TMB integren, a més de cotxeres i tallers, el CCB (Centre de Control de Bus) autèntic “cervell” de la xarxa d'autobusos, des d'on es dirigeix el funcionament correcte del servei, regulant freqüències i gestionant les possibles incidències, i el CON (Centre Operatiu de Negoci) Triangle, que regula i gestiona una flota de 214 vehicles, 31 elèctrics, integrats a 17 de les 106 línies del total de la xarxa d'autobusos, i on treballen unes 850 persones repartides entre tallers i oficines i 675 conductores i conductors.



TMB i Endesa X - DOMINION: l'aposta per la mobilitat elèctrica



Com a operador compromès amb la lluita contra l'emergència climàtica i amb el desenvolupament sostenible, TMB s'ha proposat assolir la neutralitat d'emissions de les seves xarxes de transport amb horitzó el 2030. Entre els passos següents hi ha l' electrificació al 100% de les línies d'autobús H12 i V15 , en aquests moments en procés de col·locació dels punts de càrrega de parada terminal.



TMB, Endesa X i DOMINION reforcen així la seva relació i el seu compromís per fer de Barcelona una ciutat més sostenible , amb una clara aposta per la tracció elèctrica, les energies verdes i la mitigació al canvi climàtic. I és que els primers carregadors ja van ser instal·lats per Endesa l' any 2016 a la línia d'autobusos H16 , sent pioners a Catalunya, Espanya i Europa.



Endesa X també és una de les empreses col·laboradores en la commemoració del Centenari de la Xarxa de Bus i col·labora estretament amb les administracions públiques, a qui acompanya per ajudar-les a complir els seus objectius de descarbonització, eficiència i sostenibilitat, desenvolupant projectes i serveis per a ciutats electrificades, digitalitzades i circulars com és la promoció del transport públic elèctric.