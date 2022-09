El 90% dels comerços d'Espanya no han pogut complir la normativa d'estalvi energètic | @ep

El Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme i la Confederació Espanyola del Comerç (CEC) estimen que el 90% dels comerços d' Espanya no han pogut complir el decret d'estalvi energètic que ha entrat en vigor aquest divendres, segons un comunicat aquest divendres.

Entre 100.000 i 120.000 comerços d' Espanya han de fer adequacions per poder complir amb la normativa, que no té aprovada la llei definitiva i, per això, el sector del comerç ha demanat una "moratòria raonable" que permeti fer les modificacions requerides als locals.

A més, l' Executiu "va comprometre" una línia d'ajudes de 100 milions d'euros per finançar les modificacions que s'estableixin al decret llei, però fins ara no s'han publicat ni pagat, una altra raó per la qual demanen la moratòria.