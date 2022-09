El Ctesc alerta que el 2022 acaba el període de carència dels avals de l'ICO davant del Covid-19 | @ep

El nombre de dones autònomes a Catalunya va augmentar un 6,3% el 2021, una xifra superior a la mitjana de la Unió Europea, segons l''Informe sobre la situació del treball de l'autònom a Catalunya el 2021', presentat aquest divendres al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc).

Així, la xifra de dones que treballen per compte propi se situa en 180.973, un 34,6% del total dels autònoms a Catalunya , mentre que la d'homes és de 341.805, una xifra que ha disminuït un 3,4% respecte al any anterior i se situa al 65,4% del total.

L'informe reuneix 65 recomanacions i consideracions al Govern entre les quals la mateixa entitat ha destacat que el 2022 acaba el període de carència dels avals de l' Institut de Crèdit Oficial (ICO) per fer front a l'impacte del Covid-19, independentment que es hagi sol·licitat o no l'ampliació del termini de venciment i ha recomanat a les autoritats competents anticipar-se a possibles escenaris d'impagaments.

El conseller del Ctesc Ricard Bellera ha assegurat que la situació dels autònoms el 2021 segueix "molt afectada per la Covid", i ha recordat que, segons l' Enquesta de Població Activa (EPA) , s'estima que el nombre d'autònoms a Catalunya és de 522.779 persones, una xifra que havia anat baixant des del 2015 però que es manté estable des del 2019, any en què ha anat lleugerament a l'alça: el 2021 va créixer un 0,03%.

Mentre que el nombre de persones autònomes amb 55 o més anys s'ha mantingut, el de persones entre 35 i 54 anys ha augmentat un 0,8% i el de menors de 35 anys ha disminuït un 3,4%, i els sectors amb els creixements més intensos van ser el de l'hostaleria (14,6%) i la construcció (12,5%).

Les pensions de jubilació són el 39,2% més baixes al Règim Especial del Treball Autònom (Reta) que al Règim General , per la qual cosa el Ctesc ha demanat ampliar la jubilació activa i que es pugui compaginar el 100% de la pensió de jubilació amb la feina per compte propi a tots els treballadors autònoms amb independència que tinguin o no assalariats a càrrec.

'BONUS BABY SITTER'



El Ctec ha recomanat, a més, la creació del Bonus baby sitter , una solució per facilitar la conciliació laboral de les mares autònomes que s'ha formulat al Govern sense entrar a detallar, de moment, el disseny ni especificacions com qui hauria de desenvolupar la mesura.

Davant d'aquesta proposta, el director del gabinet econòmic del Ctec, Joan Antoni Santana, ha dit que de vegades s'associa la feina autònoma amb una flexibilitat horària però ha afegit que aquesta idea és errònia perquè “realment el món autònom pot ser molt esclau”.

A la presentació de l'informe també hi han participat la secretària executiva del Ctec, Carme Garcia, i el secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, que ha assegurat que el Govern manté "un claríssim compromís amb el treball autònom".