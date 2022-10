L'estalvi de les llars es dispara al màxim nivell en un any el segon semestre | @ep

L'economia mundial està en un moment d'incertesa i s'està notant al poder adquisitiu de les famílies. De fet, les darreres dades publicades per l' Institut Nacional d'Estadística (INE) , la taxa d'estalvi de les llars s'ha situat al 16,1% de la renda disponible el segon trimestre.

Aquesta dada confirma que és la pujada més gran des de l'any passat i contrasta, a més, amb la tornada al terreny negatiu ocorreguda entre gener i març tal com explica El Economista . Segons les dades publicades aquest divendres per l' Institut Nacional d'Estadística (INE) , la taxa d'estalvi de les famílies es retalla cinc punts en un any (en el segon trimestre del 2021 es va situar al 21,1%), però tot i així és la més elevada des de llavors.

La inflació està fent estralls a les finances. Des que va començar el 2022, els preus han pujat sense parar fins a arribar a nivells històrics. Ja al segon semestre d'aquest any, la tendència ha confirmat que els preus continuen estant disparats. Al mes de juny, l' índex de Preus al Consum (IPC) va superar el nivell del 10% sobre el qual es mantindria fins al setembre i va fulminar el fins aleshores màxim pic del març (9,8%).



D'abril a juny les llars van gastar menys del que van ingressar i van poder finançar amb el seu estalvi la inversió que van fer. En concret, la capacitat de finançament va ser de 21.114 milions d'euros, tot i que és la xifra més baixa en un segon trimestre des del 2014 i queda lluny dels 35.841 milions del mateix període de l'any anterior.

La renda disponible de les famílies va augmentar un 5,2% interanual, fins a 223.727 milions d'euros, mentre que la despesa en consum va assenyalar 187.534 milions d'euros, un 12% més. A més, van incrementar un 75,3% la inversió, fins a 14.129 milions d'euros.

En conjunt, les llars van estalviar el segon trimestre més de 36.000 milions d'euros, per sota de l'estalvi de 44.891 milions d'euros del mateix període del 2021.

Si s'eliminen els efectes estacionals i de calendari, la taxa d'estalvi de les llars va assolir el segon trimestre el 8,5% de la renda disponible, gairebé dos punts inferior a la del trimestre anterior i la més baixa des del quart trimestre de 2019, just abans que es declarés la pandèmia.