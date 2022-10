Unió de Pagesos considera "nefasta" la campanya de fruita dolça d'aquest any | @ep

El sindicat agrari Unió de Pagesos ha considerat "nefasta" la campanya de fruita dolça d'aquest any perquè la manca de producció de fruita de pinyol no ha implicat un augment de preu per als agricultors.

En roda de premsa aquest dissabte a la Fira de Sant Miquel de Lleida , el sindicat ha alertat que la inflació a l'alimentació afecta "greument" els agricultors, ja que els preus en origen de la fruita dolça s'han mantingut al mateix nivell que l?any passat.

A més aquest any, la pèrdua de producció de fruita dolça a la Plana de Lleida per danys climatològics ha afectat 32.765 hectàrees per les gelades d'abril, amb pèrdues de producció del 50-70%, i les pedregades han afectat 1.016 hectàrees, amb pèrdues del 50-90%, segons dades de la Generalitat .