De Cos alerta de les vulnerabilitats de la UE davant d'espirals inflacionistes i tensions geopolítiques | @EP

El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha alertat de les vulnerabilitats de la Unió Europea davant d'espirals inflacionistes i tensions geopolítiques que actualment està vivint el continent amb la pujada dels preus i la guerra a Ucraïna .

Així ho ha manifestat en la seva intervenció a la taula rodona del Fòrum La Toja d'aquest dissabte, en què ha assenyalat que l'obertura econòmica d' Europa ha suposat un "gran avantatge per guanyar productivitat" al continent però ara mateix "ha passat a convertir-se en un element de vulnerabilitat”.

"Europa s'enfronta al doble risc provinent d'una elevada integració a les cadenes globals de valor i, alhora, d'aquesta elevada dependència en determinades importacions i exportacions, inversions financeres i infraestructures de pagament", ha afegit el governador del Banc d'Espanya .

En concret, ha assenyalat les dependències de la Unió Europea a l'àmbit energètic, ja que "Europa importa el 60% d'energia", o al tecnològic, amb escassetat de producció de semiconductors i altres productes com a ordinadors.

Per reduir les vulnerabilitats de la UE, De Cos ha enumerat tres tipus de polítiques. Un primer conjunt de mesures tindria com a objectiu avaluar les dependències i les vulnerabilitats a les cadenes de subministrament i augmentar la resiliència del sistema industrial europeu.

En segon lloc, De Cos ha afirmat que cal protegir els països de la Unió Europea de possibles comportaments abusius adoptats per terceres economies, amb mesures com ara monitoritzar els fluxos d'inversió estrangera directa provinents de tercers països i les destinades també a limitar les accions positives a què es poden veure sotmeses les empreses europees.

Finalment, la tercera política permetria preservar la igualtat de condicions a nivell internacional, compensant els avantatges competitius a què podrien enfrontar-se les empreses de la Unió Europea a causa de les polítiques mediambientals i d'ajuts estatals menys estrictes per països tercers.

En aquest sentit, el governador del Banc d'Espanya ha defensat que per complir aquest tipus de polítiques es requereix "una acció concertada comuna conjunta de la Unió Europea" i és "indispensable" una integració europea més gran i, en particular, en el projecte d'unió econòmica i monetària.

Sobre els debats d'actualitat a Espanya, De Cos ha aclarit en la seva intervenció que no havia de parlar del pacte de rendes, que "defensem des de l'octubre del 2021 com una necessitat per evitar una espiral inflacionista".

A més, sobre política fiscal ha demanat que, com a conseqüència d'espirals inflacionistes o dificultats per l'alt endeutament públic, hi ha d'haver “una política pressupostària per als més vulnerables”.