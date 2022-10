L'Euribor pateix la pujada més gran de la història i toca màxims del 2009 | @ep

L' euríbor continua en augment i sembla que, de moment, no baixarà. De fet, la referència a dotze mesos s'ha situat en màxims del 2009 , i ha aconseguit tancar el setembre amb una taxa mitjana del 2,233%. Aquesta dada comporta que s'hagi duplicat d'un mes per un altre després de signar la pujada més gran de la seva història tal com ha informat El Economista .

L'euríbor ha passat de l'1,249% del mes passat a la xifra actual del 2,233% , afegint-hi gairebé un punt percentual més. L'indicador reflecteix les pujades en els tipus d'interès que ha dut a terme el Banc Central Europeu (BCE) , l'última aquest mateix mes, que ha estat la més gran de la història, quan va elevar els costos de finançament en 75 punts bàsics després d'un alça anterior al juliol de 50 punts bàsics.

El desembre del 2021, la taxa no només era negativa, sinó que se situava a la seva segona marca més baixa de la història, en el -0,502%. Des d'aleshores, la revaloració ha estat imparable i s'espera que continuï a l'alça.

Euribor

El Banc Central Europeu ha confirmat que hi haurà més pujades en els tipus d'interès en les properes reunions, cosa que es veurà reflectida en els costos de les hipoteques. Aquest mateix divendres, s'ha conegut la inflació a la zona de l'euro, que ha arribat per primera vegada a la història els dos dígits, fins al 10% al setembre. Aquesta xifra fa més pressió sobre l'organisme monetari.

La nova cota assolida per l'euríbor suposa un encariment de les hipoteques de 200 euros al mes i gairebé 2.400 euros anuals en una hipoteca mitjana a tipus variable de 150.000 euros, segons el comparador financer HelpMyCash . La revaloració de lindicador la notaran aquells hipotecats que tinguin una revisió semestral o anual referenciada a la dada daquest mes.

Més enllà que els principals damnificats són els que han tancat el préstec a tipus variable, la pressió és encara més gran per a les hipoteques recents. Com explica Idealista, la majoria de contractacions es guien pel sistema d'amortització francès. Això significa que es paga la mateixa quota durant 12 mesos, però, en els primers anys, gran part d'aquesta quantitat es destina a pagar interessos i, una menor part, al pagament del principal. Per tant, es cobreix el finançament bancari i, en menor mesura, el cost de l'immoble.