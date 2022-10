Espanya, reelegida com a membre del Consell d'Organització d'Aviació Civil Internacional @ep

Espanya ha estat reelegida per formar part del Consell de l'Organització d'Aviació Civil Internacional (OACI) durant els propers tres anys a la 41a Assemblea d'aquesta Organització que s'ha celebrat aquest a Montreal ( Canadà ), i en què ha participat de manera la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), Raquel Sánchez.

D'aquesta manera, Espanya s'integra a la Part II del Consell , que és el màxim òrgan de govern de l'organització i està format per 36 Estats, des d'on continuarà treballant per impulsar la descarbonització i la sostenibilitat del sector aeri, així com la seguretat i l'eficiència a l'operativa, com assenyala el departament públic.

La Part II està conformada pels Estats que més contribueixen a proveir instal·lacions i serveis per a la navegació aèria civil i internacional. La presència d' Espanya al Consell de l' OACI ha estat ininterrompuda des de l'any 1951. Aquesta reelecció posa de manifest la influència del sector aeri espanyol al món i el valor del treball dels tècnics espanyols a l'organització i la seva contribució a la comunitat internacional de l'aviació.

La ministra, durant la seva presència a la 41a Assemblea de l'OACI , ha mantingut reunions bilaterals amb altres països i representants del sector per tractar temes comuns i aprofundir en la importància de promoure metes ambicioses de reducció d'emissions de gasos contaminants. A més, ha intervingut davant de l'Assemblea per signar un memoràndum d'entesa amb l' Organització d'Aviació Civil Internacional.

Durant la seva participació, la ministra ha emfatitzat la importància d'accelerar el desplegament de l'ús de combustibles sostenibles a l'aviació civil i promoure metes més ambicioses de reducció d'emissions al sector. Així mateix, ha reiterat el compromís d'Espanya amb l'Organització i amb els Estats Membres per promoure el desenvolupament d'una aviació internacional més sostenible, segura, resilient i inclusiva, que participi activament en la reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle.

Un dels reptes més importants que afronta l'aviació, segons Raquel Sánchez , és l'emergència climàtica, i per això ha instat el sector aeri internacional a posicionar-se a l'avantguarda de la lluita contra el canvi climàtic, a adoptar l'objectiu d'assolir unes emissions netes zero de diòxid de carboni per a l'any 2050