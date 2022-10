El tipus màxim a Espanya d'IRPF apuja posicions i ja se situa com el quart més alt d'Europa | @ep

Durant la darrera setmana, el Govern d'Espanya ha anunciat un càstig tributari a les persones amb més poder adquisitiu una cosa que no és relativament nova. Les comparatives fiscals més recents de l' OCDE demostren com Espanya es troba al Top 5 d' Europa quant a la magnitud del tipus marginal més alt que s'aplica a l' impost sobre la renda .

Actualment i segons es reflecteix en les dades oficials publicades a El Economista , Espanya se situa en el lloc número quatre d' Europa amb un tipus agregat del 54% . Només és superat per tres països del continent. Un és Dinamarca , que s'alça amb un 55,9%, seguida de França (55,4%) i Àustria (55%).

Pel que fa a l' IRPF , si es compara amb altres països europeus, Espanya no en surt beneficiada ja que l'impost espanyol supera més de deu punts percentuals. No es pot al·legar que l'elevada exacció sigui una característica de les grans economies de la Unió Monetària . Deixant de banda l'elevat marginal màxim espanyol i francès, Alemanya aplica al tram més elevat de renda un 47,5%, una taxa molt propera a la pròpia d' Itàlia (47,2%).

El tipus màxim a Espanya d'IRPF apuja posicions i ja se situa com el quart més alt d'Europa | L'Economista

Fora de la zona de l'euro i de la Unió Europea , destaca Regne unit amb un gravamen màxim del 45%. Les diferències, com era previsible, esdevenen notablement més àmplia quan es pren com a referència les petites economies d'Europa de l'Est i els països bàltics. En concret, la comparativa de l' OCDE revela que els marginals màxims de menor quantia es troben a Letònia (31%), Eslovàquia (25%), República Txeca (23%), Estònia (20%) i especialment cridaner 15% de Hongria .

El president valencià, Ximo Puig, va anunciar canvis a l' IRPF però aquests es limitaran a una deflactació dels trams per a ingressos inferiors als 60.000 euros anuals. No hi haurà, per tant, cap moderació en els gravàmens per a les rendes altes.

Més enllà de la Comunitat Valenciana encara hi ha altres territoris que igualen o superen el 50% en el tram més gran de l'impost sobre la renda. Són Astúries, Cantàbria, Navarra, la Rioja i Catalunya.