L'exterior del congrés. Foto: Europa Press

El Congrés dels Diputats calcula que la seva factura elèctrica es triplicarà aquest any i s'ha vist obligat a aprovar una partida extra de 3,72 milions d'euros per poder pagar la llum, diners que sortiran del compte de romanents de la Cambra. En aquest context, la institució calcula que el 2023 el cost del subministrament elèctric augmenti un 294%, per la qual cosa ja ha incrementat també la partida pressupostària corresponent.

En el pressupost per a l'exercici d'aquest 2022, la Cambra va reservar 1,75 milions per a la factura de la llum però el mes de juny passat, en comprovar com s'havia disparat el preu, va decidir autoritzar un augment de la despesa per import de 3, 72 milions.

Aquests diners van sortir del compte de romanents de la Cambra que a 31 de març del 2021, data de tancament de l'exercici 2020, tenia 104,98 milions.

Així consta en la documentació que acompanya el Pressupost del Congrés per al 2023 que va aprovar el dijous 29 de setembre passat la Mesa del Congrés, ia la qual ha tingut accés Europa Press .