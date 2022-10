Una

"El nostre dia a dia és ple de moments clau en què comptar amb formació financera és fonamental", així ho afirma Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, a l'últim capítol de la sèrie Formació sobre rodes, un recurs didàctic que l'entitat edita per reforçar el programa de formació financera per a accionistes.

Aquest nou capítol, que es publica aquest dilluns 3 d'octubre coincidint amb la celebració del Dia de l'Educació Financera , té com a objectiu conscienciar de la importància de promoure la cultura financera a la nostra societat. Durant la xerrada gravada en un breu trajecte amb cotxe, Gortázar subratlla que "la cultura financera és clau perquè moltes decisions quotidianes i algunes vitals tenen a veure amb el món dels diners".

En aquest sentit, el conseller delegat de CaixaBank fa un repàs per les diferents situacions en què una persona es pot trobar, des de la presa de petites decisions, “com pagar un televisor a terminis, finançar un viatge o la tasca quotidiana d'administrar-se per arribar a final de mes", a altres de més rellevància com "decidir comprar una casa o llogar-la, i en cas de comprar-la, si demanes una hipoteca a tipus fix o variable". Tot això sense oblidar una decisió bàsica com és “la planificació de l'estalvi per al moment de la jubilació”.

Durant la xerrada, Gortázar també posa en relleu noves temàtiques a què l'educació financera ha de donar resposta. "Últimament estem veient una necessitat d'ajudar en temes nous, com és la ciberseguretat, que tant ens afecta, i la sostenibilitat, on ajudem la gent a entendre les conseqüències que tenen les decisions financeres sobre el medi ambient".

En la seva intervenció, el conseller delegat de l'entitat destaca que “CaixaBank té una gran vocació a ajudar a la formació ia la divulgació de la cultura financera. Per a nosaltres és fonamental perquè la nostra missió és contribuir al benestar financer de les persones i de tota la societat". En aquest sentit, “impulsar la cultura i l'educació financera és la nostra raó de ser”, conclou.

FORMACIÓ SOBRE RODES

La sèrie audiovisual Formació sobre rodes llançada el febrer d'aquest any, està integrada al 'Programa Aula' de formació financera per als accionistes de l'entitat, i pretén apropar als interessats conceptes financers, econòmics i de sostenibilitat a través del format vídeo, molt més comprensible per a tots els públics.

El capítol en què participa Gonzalo Gortázar manté la mateixa estructura que la resta de la sèrie, en què durant un breu trajecte amb cotxe d'uns dos minuts de durada, experts de diferents àmbits expliquen, de manera accessible, diferents temàtiques quotidianes relacionades amb les finances, leconomia i la sostenibilitat. Tot en un llenguatge assequible i proper.

L'entitat difon Formació sobre rodes a través del perfil de Twitter per a accionistes de CaixaBank (@AccionistasCABK), un canal únic a l'IBEX-35 amb informació exclusiva per a aquest col·lectiu. A més, els vídeos també estan disponibles al canal de YouTube de CaixaBank.

Mitjançant aquest recurs didàctic, es posa el focus en aquells conceptes econòmics, financers i ASG (ambientals, socials i de governança) que poden semblar complexos a priori però que l'entitat apropa el públic a través d'un llenguatge accessible. Es tracten, entre altres temes, com estalviar eficientment, com crear una cartera d'inversió, en què consisteixen els criteris ASG, què és una acció o què són les agències de rating.