Un moment de la jornada inaugural. Foto: Europa Press

El Barcelona New Economy Week (BNEW) ha inaugurat aquest dilluns 3 d'octubre la seva 3a edició amb la vocació de consolidar-se com a "plataforma per innovar" a la nova economia durant els quatre dies que durarà l'esdeveniment, que se celebra fins dijous a la DFactory del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) .

Així ho han explicat a la inauguració la ceo del CZFB, Blanca Sorigué; el delegat de l'Estat al CZFB, Pere Navarro; la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay; la tinenta d'alcalde de Barcelona d'Agenda 3020, Laia Bonet; i el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellanos.

Segons ha detallat Sorigué, l'edició d'aquest any comptarà amb 600 ponents a 130 panells, sessions i debats que buscaran connectar professionals de tot el món del sector de la nova economia, i convertir-se així en palanca "per transformar l'entorn socioeconòmic".

El III BNEW tindrà 12.000 assistents de més de 100 països i 1.500 startups, que participaran de manera presencial i telemàtica, convertint Barcelona en la "capital mundial de la nova economia" amb aquest esdeveniment, ha ressaltat la ceo del CZFB.

Per la seva banda, Pere Navarro ha detallat que en aquesta tercera edició es debatrà sobre sostenibilitat, talent, 'real estate' i mobilitat, amb startups que van néixer en pandèmia, i amb atenció a la paritat de gènere, que "és una cosa que al món de l'economia no sempre passa”.

Ha recordat que el BNEW va néixer durant la pandèmia i que ja llavors van veure a la nova economia una oportunitat per impulsar la recuperació: "Quan ideem aquest esdeveniment, mai podíem imaginar que el 2022 estaríem celebrant-lo en un edifici com aquest", ha dit sobre el DFactory (l'espai del CZFB dedicat a la innovació digital i l'anomenada indústria 4.0).

Foto: Twitter (@BnewWeek)

Maria Eugènia Gay ha afirmat que el BNEW contribueix a posicionar Barcelona, Catalunya i Espanya com a referents en la nova economia, i ha subratllat que el DFactory contribueix a generar "autonomia estratègica" a Espanya, cosa que ha fet una crida a garantir en l'actual moment econòmic i geopolític.

Ha reclamat afrontar "junts i units" la crisi econòmica davant l'escalada dels preus, i ha reivindicat les mesures del Govern per donar suport a la ciutadania (com la rebaixa fiscal a les rendes mitjanes, l'augment de les beques, els límits als desnonaments i els adobs gratuïts de tren) i per contenir la inflació.

En representació de la Generalitat, Albert Castellanos ha sostingut que la necessitat d'apostar per una agenda transformadora és "més vigent que mai", i ha reivindicat abordar-la des de tres eixos: la transició energètica, l'economia digital i la industrialització.

"Una agenda transformadora que en certa manera coincideix amb l'activitat que desenvoluparà BNEW en aquesta tercera edició", ha dit Castellanos, que ha subratllat les bones xifres en exportacions, turisme i inversions estrangeres de l'economia catalana malgrat la incertesa econòmica actual, a les paraules.

Foto: Twitter (@BnewWeek)

La tinent de Barcelona Laia Bonet ha celebrat que el BNEW ajuda a posicionar Barcelona com a "capital del sud d'Europa a l'economia digital ia la nova economia", un àmbit en què ha demanat reflexionar sobre les desigualtats que genera la bretxa digital .

A més, ha convidat els participants del fòrum a abordar com "avançar cap a una reindustrialització verda i digital" amb un model que respecti el medi ambient, i sobre com fer de la innovació i el talent peces clau per reactivar l'economia i donar-hi valor.

La III edició del BNEW es desenvolupa del 3 al 6 d'octubre sobre set eixos: el Digital Industry , sobre noves tecnologies; el Real Estate , de noves tendències del sector immobiliari; el Mobility , de mobilitat urbana; el Talent , per oferir noves oportunitats; el 'Sustainability', sobre sostenibilitat; l' Invest , sobre inversió; i l' Experience , que inclourà esdeveniments culinaris, exposicions i experiències immersives.