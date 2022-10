Els DI es van iniciar com a pla pilot l’any 2012/ Departament de Recerca i Universitats

El Pla de Doctorats Industrials (DI) celebra aquest 2022 els seus primers 10 anys de trajectòria consolidant-se com a model d’èxit per al foment de la transferència tecnològica i de coneixement entre universitats, centres de recerca i empreses. El programa impulsat pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat —que permet a un doctorand/a dur a terme la investigació de la seva tesi doctoral en col·laboració amb una empresa i com a personal contractat—, ha contribuït a valoritzar el coneixement, incorporar i retenir talent científic, potenciar la competitivitat de les empreses catalanes i generar llocs de treball altament qualificats.

Els DI es van iniciar com a pla pilot l’any 2012 i compten amb una convocatòria anual, permanentment oberta, que resol les sol·licituds rebudes quatre cops l’any. Alineat amb el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), el pla pretén convergir amb l’Europa més avançada en l’àmbit de la docència, la recerca i la transferència de coneixement. De fet, està basat en altres experiències d’èxit internacionals, amb més de 30 anys de recorregut, posades en marxa a països com França o Dinamarca.

En xifres, la primera dècada de funcionament del Pla de DI presenta un balanç de més de 800 projectes desenvolupats en col·laboració amb més de 600 investigadors/es del nostre sistema d’universitats i recerca.

Un total de 530 institucions hi han pres part, així com les 12 universitats catalanes i fins a 25 centres de recerca del país.

El finançament publicoprivat del programa entre 2012 i 2022 ha ascendit a 105 MEUR, dues terceres parts provinents del sector privat i un terç del sector públic, i la convocatòria d’enguany dels DI s’ha incrementat en 1,5 milions fins als 6 MEUR.

El model de recerca desplegat pel Pla de Doctorats Industrials es basa en projectes de recerca que posen en contacte universitats, centres de recerca, empreses. Amb tot, cal destacar que, a diferència d’altres mecanismes de transferència —com la creació de spin-offs o la venda o llicència de patents—, els doctorats industrials se centren més en les persones. No es financen projectes, es financen persones.

Els investigadors i investigadores predoctorals desenvolupen el projecte de recerca col·laboratiu, que serà objecte de la seva tesi doctoral, com a personal contractat de les empreses, fet que els facilita la continuïtat, un cop finalitzat el projecte i la tesi doctoral.

A més, el programa vetlla per afavorir l’esforç col·laboratiu en equip de la recerca, que culmina en resultats que, d’una banda, s’apliquen directament a les empreses que hi estan involucrades i, de l’altra, generen activitat econòmica al territori i transfereixen tecnologia i coneixement amb impacte sobre el conjunt de la societat.

DEL VEHICLE ELÈCTRIC A LA COMPUTACIÓ QUÀNTICA

En l’històric de 10 anys i més de 800 projectes de doctorat, s’han dut a terme projectes de recerca sobre electrificació de vehicles, seguretat de les comunicacions, e-mobilitat, tecnologia 5G, agroalimentació i sostenibilitat, així com projectes disruptius sobre impressió 3D d’aliments, captura de CO₂, economia circular, Machine i Deep Learning, intel·ligència artificial, proteïnes vegetals o augment de les capacitats de les persones disminuïdes.

Entre les empreses amb participació en més projectes de Doctorat Industrial figuren corporacions com ara SEAT (28 projectes en àmbits de mobilitat, experiència de clients, vehicles elèctrics, etc.), el laboratori farmacèutic Reig Jofré (13 projectes entre d’altres sobre vacunació i producció de fàrmacs), Agbar (12 projectes centrats en aspectes com ara la sostenibilitat o el costume journey) o la tecnològica Qilimanjaro Quantum Tech (set projectes sobre computació o algoritmes quàntics).

COMMEMORACIÓ

El Pla de Doctorats Industrials commemora el 10è aniversari a partir d’aquesta tardor de 2022 amb diferents accions. A finals de 2022 es publicarà un llibre recopilatori dels deu anys d’experiències del Pla de DI. També el proper 25 d’octubre es publicaran les bases de la primera edició del concurs Premis Impacte DI 2012-2022, un concurs obert tant als participants del Pla com al públic general amb l’objectiu d’identificar els reptes actuals o futurs de la societat, i mostrar l’impacte que genera un projecte de Doctorat Industrial.

A banda de diferents actuacions a les xarxes socials, es produirà el vídeo Doctorats Industrials, deu anys de recerca col·laborativa. Un gran acte final projectat per a principis del 2023 culminarà la commemoració, en què es preveu que es lliurin els premis Impacte DI 2012-2022 i es compti amb la participació de professionals de rellevància científica internacional.