Fotografia de la ponència, el moderador Ramon Ledesma, Gregorio Agís i Trinidad Hernández @CatalunyaPress

El Subdirector general de Gestió de Mobilitat i Tecnologia de la Direcció General de Trànsit, Jorge Ordás , ha explicat que la reducció de velocitat a les ciutats ha reduït els sinistres a les vies públiques. Ho ha dit al debat de Micromobilitat Segura. reorganitzant les ciutats, emmarcat al BNEW Mobility de la Barcelona New Economy Week.

El debat ha comptat amb la participació de tres administracions diferents , a més de Jordi Ordás , també ha participat la directora General de Mobilitat de l'Ajuntament de Màlaga Trinidad Hernández i Gregorio Agís Gómez, Diputat d'Infraestructures i carreteres provincials de la Diputació de Pontevedra, tot això moderat per Ramón Ledesma, de PONS Mobility .

ELS PATINETS ELÈCTRICS HAN ESTAT UN DOLOR DE CAP PER A MOLTS AJUNTAMENTS

Al debat s'ha abordat, entre altres qüestions, la creixent problemàtica dels vehicles de mobilitat personal, que fan referència a tot aquell transport individual com el patinet elèctric , en continu augment a les nostres ciutats.

"L'ordenació i regulació d'aquests ha estat un maldecap per a molts consistoris". ha dit Trinidad Hernández, Directora General de Mobilitat a l'Ajuntament de Màlaga que ha destacat que: “és molt difícil tractar d'ordenar els patinets de lloguer. Els usuaris els aparquen a tot arreu. Volem vehicles de mobilitat personal complint les normes, els usuaris deixen els patinets a zones públiques i les empreses triguen 24 hores a recollir-los".

Fotografia de la ponència @CatalunyPress

Des de la DGT destaquen que cal mantenir aquesta reducció de la velocitat per mantenir les dades a la baixa de sinistres. Però des de l'administració de Màlaga, Trinidad Hernández ha destacat a més que cal invertir en la seguretat per garantir que es compleixin aquestes mesures. Gregorio Agís ha manifestat que aquesta seguretat passa també per les infraestructures de la ciutat.

Fotografia de Gregorio Agís i Trinidad Hernández @CatalunyaPress

EL DISSENY DE LES CIUTATS FA QUE LA GENT SE SENTI PROTEGIDA O NO DAVANT DEL COTXE

Gregorio Agís, Diputat d'Infraestructures i Carreteres Provincials destaca que "com a dissenyes i estructures l'espai urbà fa que la gent se senti protegida o no davant del perill del cotxe. El disseny és fonamental perquè la ciutadania estigui segura".

La velocitat de 30 km/h no ha d'anar únicament acompanyada de senyals, sinó que la pròpia via ha de convidar el conductor a circular a aquesta velocitat, segons ha explicat Jorge Ordás .

Segons Gregorio Agís : "Les ciutats són per viure, és un dret i ho hem de donar al vianant".

El debat forma part de la segona jornada del Barcelona New Economy Week , que del 3 al 6 doctubre omple el D-Factory Barcelona de ponències de la mà del Consorci de Zona Franca de Barcelona i els seus patrocinadors.