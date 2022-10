El president de CaixaBank amb els membres del Comitè Consultiu d?accionistes. Foto: CaixaBank

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, s'ha reunit amb els membres del Comitè Consultiu d'accionistes de l'entitat, als quals ha trasllat que "a CaixaBank sortim des d'un punt de partida privilegiat per encarar amb confiança els importants reptes que afronta el sector financer".

Durant la trobada, ha explicat als membres del Comitè Consultiu els reptes a què s'enfronta el sector financer, entre els quals hi ha: mantenir una rendibilitat per sobre del cost de capital, adequar-se als canvis d'hàbits dels clients, la gestió del talent, i transmetre de manera més eficaç a la societat el decisiu paper que té el sector bancari per al benestar dels ciutadans .

En el cas concret de CaixaBank, ha subratllat que una vegada completada la fase dʻintegració "comencem la part més bonica i prometedora de la nostra fusió, que és la de transformació". En aquest sentit, ha subratllat que l'objectiu de l'entitat és "liderar el procés de transformació del sector financer", cosa que "volem fer des d'un model molt inclusiu, molt proper a les famílies ia les empreses, així com a la societat a la que servim".

Goirigolzarri ha exposat als membres del Comitè Consultiu les principals línies del Pla Estratègic 2022-2024 de CaixaBank, amb què l'entitat aspira a evolucionar el model de distribució per adaptar-se a les preferències dels seus clients, ser referents en sostenibilitat, continuar desenvolupant el seu compromís social, mantenir un excel·lent govern corporatiu, ser el grup financer preferit per treballar i retribuir de manera atractiva els seus accionistes.

El president de CaixaBank ha assegurat que "és indubtable que tenim molta feina per endavant, però el punt de partida és excel·lent". "Comptem amb una gran escala, amb un model de distribució únic, amb un balanç molt sanejat i amb una estratègia molt definida. I, sobretot, comptem amb un equip compromès, professional i amb l'únic objectiu d'estar molt a prop dels nostres clients i de la societat", ha afirmat.

A més, Goirigolzarri ha posat en valor que “els accionistes, com a propietaris del projecte, en sou una part molt important”. D'aquesta manera, ha volgut agrair als membres del Comitè Consultiu "el compromís i la tasca que esteu fent perquè seguim millorant la nostra relació amb els més de 635.000 accionistes minoristes que ens donen la seva confiança, i que vosaltres representeu".

Els membres del Comitè Consultiu també s'han reunit amb Edward O'Loghlen, director de Relació amb Inversors i Accionistes, que els ha explicat la funció de Relació amb Inversors; i amb Severiano Solana, director d'Estratègia i Seguiment de Sostenibilitat, qui ha presentat el pla de banca sostenible, que forma part del pla estratègic del banc, i que aspira a posicionar l'entitat com a referent europeu en aquesta matèria.



RENOVACIÓ DEL COMITÈ CONSULTIU

Durant la jornada s'ha donat la benvinguda als cinc nous membres que s'incorporen al Comitè, un cop ha culminat el procés de renovació anual. Els cinc nous membres són: Dhiraj Chhabria (Illes Canàries), Blanca Guinea (Catalunya), María José Ballarín (Navarra), Luis Collado i Juan Ignacio Lema (Comunitat de Madrid).

CaixaBank va ser la primera entitat financera a l'IBEX 35 a comptar amb un Comitè Consultiu d'accionistes que té com a objectiu proposar, fomentar i valorar accions i canals de comunicació per millorar el diàleg entre l'entitat i els seus accionistes.

Està format per 12 membres representatius de la base accionarial i, segons estableix la normativa del Comitè, la permanència màxima és de tres anys, per la qual cosa anualment se'n renova una part. Els nous integrants són seleccionats a partir de les candidatures rebudes a l' Espai de l'accionista de la web corporativa. Cada integrant del Comitè ha de tenir un mínim de 1.000 accions durant tota la seva participació.

PROGRAMA AULA DE FORMACIÓ FINANCERA

Gràcies a les aportacions fetes per part dels membres del Comitè Consultiu d'accionistes s'han desenvolupat diferents iniciatives, algunes en el marc del Programa Aula de formació financera per a accionistes, en què l'entitat aposta per l'educació financera a través de cursos presencials, webinars i materials per a la formació a distància.

Al febrer de 2022, es va llançar Formació sobre rodes , que pretén apropar conceptes financers i econòmics a través del format vídeo al gran públic. Durant un breu trajecte amb cotxe d'uns dos minuts de durada, experts de diferents àmbits expliquen, de manera accessible, diferents temàtiques quotidianes relacionades amb les finances, l'economia i la sostenibilitat. Tot en un llenguatge assequible i proper.

Cada setmana estan disponibles nous continguts a través del perfil de Twitter per a accionistes de CaixaBank (@AccionistasCABK) i també al canal de YouTube corporatiu.

A més, aquest juny es va llançar la segona temporada del podcast Formació financera Aula amb la publicació de nous capítols cada 15 dies sobre temes vinculats a economia i finances, i disponibles per ser escoltats a les principals plataformes.

Des de començament d'any en el marc del Programa Aula s'han dut a terme vuit webinars, cinc cursos presencials, publicat set podcast i difós més de 30 vídeos de la iniciativa Formació sobre rodes.

Tots els continguts d'Aula estan disponibles des de l'Espai de l'accionista de la web corporativa, perquè tothom que hi estigui interessat pugui accedir en línia als diferents materials.