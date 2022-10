Von der Leyen, en una intervenció pública. Foto: Europa Press



La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, plantejarà als líders de la Unió Europea posar en marxa un mecanisme similar a l'excepció ibèrica d'Espanya i Portugal per limitar el preu del gas en el sistema de formació de preus del mercat elèctric així com establir un import màxim per a les importacions de gas de Rússia al mercat comunitari.

"Estem a punt per discutir un límit al preu del gas que es fa servir per generar electricitat. Aquest límit serà el primer pas per a una reforma estructural del mercat de l'electricitat", ha assenyalat la cap de l'Executiu europeu en un discurs al ple del Parlament Europeu a Estrasburg, França.



Von der Leyen ha demanat estudiar també el preu del gas "més enllà del mercat elèctric" i s'ha compromès a treballar amb els Estats membres en la reducció del preu de les importacions de gas al mercat comunitari de cara a "limitar la volatilitat" i "l'impacte de la manipulació russa".

El plantejament de la presidenta de l'Executiu comunitari s'alinea amb el document de treball presentat, la setmana passada, per Brussel·les en què posava sobre la taula mesures com posar un límit al preu del gas en la formació de preus de l'electricitat, similar al mecanisme ibèric.