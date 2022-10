Foto: Europa Press



La taxa d'estalvi de les llars de la zona euro es va situar en el 13,7% el segon trimestre del 2022, per sota del 15,2% dels tres primers mesos de l'any i del 19,3% del mateix període del any passat, segons les dades publicades per Eurostat.

El descens s'explica per un augment del consum del 3,5% a un ritme més ràpid que el creixement de l'1,7% de la renda bruta disponible de les llars.

Així, l'agència estadística comunitària assenyala que la taxa d'estalvi de les famílies de la zona euro el segon trimestre del 2022 va ser la més baixa des del quart trimestre del 2019, el darrer trimestre complet abans de la pandèmia del coronavirus, quan la taxa va ser del 13,2%.

En el moment de més restriccions per la pandèmia de Covid-19, durant el segon trimestre del 2020, la taxa d'estalvi de les llars de la zona de l'euro va arribar al 25,3%.

D'altra banda, la taxa d'inversió de les llars de la zona de l'euro es va mantenir pràcticament estable al 10,1% el segon trimestre del 2022.

Entre l'abril i el juny, el creixement de la formació bruta de capital fix i de la renda bruta disponible va ser del +1,1% i del +1,7%, respectivament.