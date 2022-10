El futur de la mobilitat es veu amb optimisme realista/ @BNEW

La Barcelona New Economy Week (BNEW), impulsada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha celebrat aquest dimecres la seva tercera jornada. El conflicte d'Ucraïna , l'arquitectura sostenible , la cuina eficient o la humanització de l'empresa han marcat aquesta jornada al DFactory .

LA IMPORTÀNCIA DE LA MOBILITAT I L'ELECTROMOVILITAT

El debat "Reptes Territorials i Oportunitats de Negoci al voltant de la Mobilitat Sostenible a l'Àrea Metropolitana de Barcelona" ha estat un dels que més interès al BNEW Mobility .

Pere Roca , CEO de Geever, ha moderat la taula en què ha participat Neus Olea , CEO d'AEMES SMART, Yolanda Redondo , Secretària General de Transcalit Federació Catalana de Transports de Barcelona, Eduard Castañeda , Chief Product Officer and Cofounder de WALLBOX, i Carles Conill, Sustainable Mobility Services Director AMB. La conversa ha orbitat entorn dels avenços en temes de mobilitat a les Smart Cities i l'impacte en la sostenibilitat del futur.

Yolanda Redondo ha assegurat que “veiem el futur amb un optimisme realista, optimisme perquè el sector de la mobilitat està compromès a accelerar la connectivitat i la sostenibilitat, i incorporar-les a tota la cadena de valor” .

Així mateix, Eduard Castañeda ha afirmat que “la cooperació, les sinergies i les aliances dels agents són claus”.

Carles Conill ha afegit que “la ràtio d'utilització del vehicle privat al conjunt de l'àrea metropolitana és del 30%, la qual cosa vol dir que de la resta de viatges que fan els ciutadans de la metròpolis, el 70% es fan de manera sostenible ” .

I és que, segons comenta Neus Olea, “a Espanya hi ha més de 220.000 empreses, és la 5a potència del sector del metall a la Unió Europea. I dins del metall hi ha subsectors com l'automoció, el ferrovial, l'immobiliari, etc. I al final, tots aquests sectors ens poden ajudar d'alguna manera a tenir oferta de solucions per a la mobilitat sostenible ”.

L'APOSTA DEL BNEW 2022 COMPTAT PER PERE NAVARRO: COMPARTIR CONEIXEMENT

