Al panell "2022, l'any de la fàbrica intel·ligent" , inclòs dins de la vertical BNEW Digital Industry. En aquesta ocasió, han comptat amb la presència d' Alexandre d'Alcantara , Body Shop Process SEAT, Jesús Garrido , Sales Manager EMEA de Virtualware, i Seda Tosun, CEO & Co – Founder Immersia Data Visualization. El moderador, General Manager d'ICIL, Xavier Rius, ha introduït reflexions sobre el nou concepte de fàbrica i l'exemple que significa el DFactory per al futur de l'economia.

En aquest sentit, Alexandre de Alcantara ha assegurat que la "tecnologia i la innovació per a la fàbrica del futur introdueix nous components, robots, dispositius i programaris connectats que ens permeten absorbir grans quantitats de dades amb l´objectiu de millorar els nostres processos productius".

Per part seva, Seda Tosun ha afegit “la realitat virtual i augmentada millora l'experiència amb la gestió de les dades. Els usuaris entenen millor la informació i les dades i faciliten la forma dextracció de conclusions i comunicació, per la qual cosa també optimitzen els processos”. D'altra banda, Jesús Garrido ha afirmat que el valor afegit d'aquest tipus de tecnologies permeten “una visualització positiva de les dades i milloren el manteniment in situ dels operaris en temps real”.

En aquest sentit, DFactory és el millor exemple d'indústria del futur perquè acull tots els elements de la nova economia treballant sota un mateix espai i en xarxa. Les sinergies que es donen dins donen lloc a projectes cooperatius i innovadors que empenyen l'economia del futur des del present.

