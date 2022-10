La compravenda d'habitatges creix el 7,8% a l'agost, segons els notaris | @ep

La compravenda d'habitatges va pujar un 7,8% durant el mes d'agost respecte a un any abans, fins a assolir les 42.841 unitats, i el preu mitjà del metre quadrat es va situar a 1.475 euros, amb un ascens del 3,1% interanual , segons les dades del Consell General del Notariat.

Per tipus d'habitatge, les compravendes de pisos van augmentar un 10,1% interanual i van assolir les 31.727 unitats, mentre que les unifamiliars es van incrementar un 1,8% interanual, fins a arribar a les 11.114 unitats.

Així mateix, els preus dels pisos van tenir un ascens del 0,5% respecte al mateix mes de l'any anterior, fins a assolir els 1.620 euros per metre quadrat, mentre que el preu dels habitatges de tipus unifamiliar va ser de 1.238 euros per metre quadrat , amb un augment del 5,9%.

La compravenda d'habitatge va créixer a 13 comunitats autònomes i es va reduir a les quatre restants.

En concret, les regions on es va registrar una evolució per sobre de la mitjana nacional van ser el País Basc (+34%), Extremadura (+21,9%), Aragó (+21,4%), Castella-la Manxa (+12) ,7%), Galícia (+10,7%), Comunitat Valenciana (+10,3%), Múrcia (+9,3%), Madrid (+8,5%), Catalunya (+8,1%) i Canàries (+7,9%).

Els ascensos es van situar per sota de la mitjana nacional a Astúries (+7%), Andalusia (+3,9%) i Castella i Lleó (+1,9%) mentre que els descensos es van registrar a les regions restants: La Rioja (-8,9%), les Balears (-8,1%), Cantàbria (-2,8%) i Navarra (-2,1%).

INCREMENT DEL PREU DE L'HABITATGE

D'altra banda, el preu del metre quadrat va pujar el 3,1% interanual a escala nacional. A catorze autonomies es va registrar un encariment en el preu de l'habitatge i en les tres restants va disminuir.

Així, es van registrar pujades de dos dígits a Galícia (+20,7%), Múrcia (+18,9%), Aragó (+13,9%), Castella-la Manxa (+11,3%), Comunitat Valenciana (+11,2%) i Astúries (+10%).

En canvi, els preus de l'habitatge van registrar reculades a la Rioja (-19,2%), Navarra (-14,6%) i les Balears (-4%).

D'altra banda, els préstecs hipotecaris per a l'adquisició d'habitatge van créixer a l'agost el 13% interanual a nivell nacional, fins a 23.438 operacions.

La quantia mitjana d'aquests préstecs va pujar un 0,4% interanual i va assolir els 138.650 euros de mitjana alhora que el percentatge de compres d'habitatges finançats mitjançant un préstec hipotecari es va situar en el 54,7%.

A més, en aquest tipus de compres amb finançament, la quantia del préstec va suposar de mitjana el 73,3% del preu.

Per regions, els préstecs hipotecaris per a l'adquisició d'habitatge van créixer totes les autonomies, tret de Castella i Lleó , on es va registrar una caiguda del 6,2%.

Les regions que van assolir taxes per sobre de la mitjana nacional són: La Rioja (+34,6%), Cantàbria (+24,9%), Aragó (+22,3%), País Basc (+21,7%) , Catalunya (+21%), Illes Canàries (+15,9%) i Andalusia (+15,4%).

El nombre de nous préstecs va augmentar en menor mesura que la mitjana a les nou autonomies restants, destacant Madrid (+11,3%), Galícia (+10,2%) i Comunitat Valenciana (+10,1%).

Pel que fa a la quantia mitjana dels nous préstecs hipotecaris per a adquisició d'habitatge, l'evolució va continuar sent dispar a nivell autonòmic, ja que va créixer en onze comunitats autònomes i va decréixer a les sis restants.

Van destacar els augments a la Rioja (+21,8%) i Aragó (+14%) i la reculada a les Illes Balears (-29%) i Astúries (-6,6%).