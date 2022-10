Catalunya press caixabank

CaixaBank ha estat reconegut com el ' Millor Banc Digital a Banca de Particulars a Espanya ' als World's Best Consumer Digital Banks Awards 2022 de la revista Global Finance ; un premi que recull per setè any consecutiu. A aquest premi nacional, se sumen dos premis globals -'Millor Banc Digital de Banca de Particulars en Productes d'inversió, dipòsits i targetes al Món 2022' i 'Millor Banc Digital de Banca de Particulars en Gestió de Factures al Món 2022' - i un de continental - 'Millor Banc Digital de Banca de Particulars a Préstecs d'Europa Occidental 2022'. L'entitat es consolida així com un referent al sector de la banca digital no només a Espanya sinó a nivell global.

Els premis de la revista nord-americana, que celebren aquest any la seva 23a edició , trien els millors bancs del món en l'àmbit de la digitalització i la innovació, valorant, entre altres criteris, la seva estratègia per atraure i donar servei als clients digitals, el creixement en el nombre de clients digitals, la innovació a la cartera de productes i serveis, així com la facilitat i comoditat d'ús de les seves aplicacions i eines digitals.

Per a Joseph Giarraputo, fundador i editor de la revista nord-americana: “En els anys que està durant aquesta pandèmia, els bancs han accelerat els seus processos de digitalització, cosa que ha comportat una ràpida evolució de l'oferta digital al sector financer. Els nostres premis volen reconèixer aquells bancs que, durant aquest període, han estat capaços de millorar els seus productes i serveis, i continuar creant noves solucions per a la indústria”.

LIDERATGE NACIONAL I TRES PREMIS SECTORIALS CONTINENTALS

El jurat dels premis, format per un panell de jutges de la consultora tecnològica Infosys i els editors de la revista, ha valorat el lideratge de CaixaBank a Espanya, on compta amb la base de clients digitals més gran a Espanya, amb 11,1 milions , i on cada dia 3 milions de clients es connecten a la plataforma de banca digital CaixaBankNow. L?entitat compta amb una penetració total dels canals digitals a Espanya (PC + mòbil) del 44%.

Juntament amb el premi nacional, la revista ha atorgat a CaixaBank dos premis globals i un de continental , confirmant la seva posició d'entitat pionera al món.

Pel que fa al premi ' Millor Banc Digital de Banca de Particulars en Productes d'inversió, dipòsits i targetes al Món 2022 ', CaixaBank disposa d'eines avançades per simplificar el dia a dia dels clients, com ara el servei digital d'inversió OCEAN , que permet cercar i comparar fons d'inversió de manera senzilla i intuïtiva, o BrokerNow, una plataforma que permet als nostres clients fer compravenda d'accions, consultar els mercats i índexs borsaris nacionals i internacionals i mantenir-se informats de l'actualitat financera en un instant.

Respecte al de 'Millor Banc Digital de Banca de Particulars en Gestió de Factures al Món 2022', CaixaBank ha reforçat les seves capacitats en els darrers anys a l' àrea de rebuts, xecs i pagaments . L'opció de “Portar rebuts d'altres bancs” ha ajudat els nostres clients a gestionar i controlar de manera àgil totes les finances.

Finalment, respecte al de 'Millor Banc Digital de Banca de Particulars en Préstecs d'Europa Occidental 2022', l'entitat compta amb una oferta de préstecs única al mercat gràcies als seus processos de simulació, sol·licitud i contractació 100% online ; també és pionera en serveis com el Renting&Go, que permet contractar el rènting i rebre el vehicle en tan sols un parell de clics, amb una experiència totalment innovadora.

RECONEIXEMENT A L'ESTRATÈGIA D'INNOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ

Amb aquests premis, CaixaBank revalida el lideratge en transformació digital gràcies a la seva aposta per la innovació contínua, amb una plataforma única de distribució omnicanal i amb capacitat multiproducte que evoluciona constantment per anticipar-se a les necessitats i preferències dels clients, amb l'objectiu d'oferir-los la millor experiència i servei. En aquest sentit, mitjançant CaixaBankNow els clients accedeixen als productes i serveis del banc de manera còmoda i fàcil en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

Aquests premis se sumen a l'obtingut a principis d'any als The Innovators Awards 2022, també de la revista Global Finance , en què CaixaBank va ser elegit el 'Banc Més Innovador a Europa Occidental 2022.