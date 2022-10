Fotografia del lliurament de premis @BNEW 2022

La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha presidit l'acte de lliurament de premis a les millors startups. En aquesta edició, BChange Mindset Management, Buildlovers, Urban Radar, Le Petite Planet i Theker Robotics han estat les guanyadores.

Aquests premis van ser el colofó de la 3a jornada de la Barcelona New Economy Week (BNEW). L'acte va comptar amb un sopar de gala organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) a l'Estació de França.

L'acte va ser presidit per la Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , acompanyada de Jaume Collboni , Primer Tinent d'Alcaldia, Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, Oriol Sagrera , Secretari General del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, Pere Navarro , delegat especial de l'Estat al CZFB, i Blanca Sorigué , directora general del CZFB.

A l'acte van assistir també els representants de les més de 50 empreses que es van presentar al concurs del BNEW Startup Innovation Hub.

Raquel Sánchez va assegurar que “la col·laboració publicoprivada és fonamental per consolidar la nova economia a Barcelona, Catalunya i Espanya. La indústria 4.0 és un sector estratègic, una punta de llança en matèria d'innovació que gràcies al teixit social i econòmic, amb el seu esperit emprenedor, ens situa a l'avantguarda d'Europa”.

Els guanyadors van ser seleccionats tenint en compte el potencial de creixement sostenible , la capacitat per influir en l'economia i la societat, i el component d'innovació.

En total, s'han repartit cinc premis. El BNEW Talent s'ha atorgat a BChange Mindset Management, una plataforma centrada en la gestió de la mentalitat de forma digital. BNEW Real Estate per a l'empresa Buildlovers , un servei enfocat a l'autopromoció d'habitatges industrialitzats. El BNEW Mobility per a Urban Radar, una empresa sobre la planificació urbana en preses sostenibles. El BNEW Sustainability per a Le Petit Planet , un mercat digital infantil. Finalment, BNEW Digital Industry per a Theker Robotics , companyia de tecnologia de soldadura.l