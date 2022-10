Encarregat de les Relacions Institucionals d'Endesa, Enrique Brazis @VCatalunyapress @BNEW

L'Encarregat de les Relacions Institucionals d'Endesa, Enrique Brazis, ha explicat a la Barcelona New Economy Week , que el pas dels comptadors tradicionals als digitals va suposar el canvi més profund els últims anys de les companyies elèctriques. El debat organitzat en el context de la BNEWsustainability , va comptar amb la participació de tres professionals del sector energètic que van debatre sobre la digitalització al sector i els objectius de descarbonització .

Enrique Brazis va destacar que malgrat els passos endavant de la Digitalització i la gran ajuda que aquesta suposa per complir amb les metes mediambientals i de descarbonització de zero emissions el 2050, cal la participació i implicació de tots, també la ciutadania per aconseguir els objectius establerts.

El canvi més important al sector elèctric ha estat el pas als comptadors intel·ligents segons explica Enrique Brazis: “El canvi de comptadors als digitals ha estat un canvi profund. Avui dia tracten un bilió de dades a l'any per emetre aquestes factures. Aquesta informació genera noves oportunitats de negoci i tarifes de tota mena”.

El debat ha tingut la participació de Xavi Bou Manager-Business Development d'ELECTRA CALDENSE i Xavier Tejero Mánager Digital d'Operacions d'Ibermàtica. Tot això moderat per Esther Izquierdo Presidenta del Clúster de lenergia Eficient de Catalunya.

Fotografia del debat @BNEW @Catalunyapress

Els participants han destacat els dispositius que els permeten estalviar energia. Xavi Bou , ha explicat que la digitalització és la unificació de la descentralització, descarbonització i la democratització . Amb els milions de dades que actualment manegen les elèctriques, el consumidor disposa de més poder en la presa de decisions, alhora que se li poden donar solucions més precises.

Actualment se'n pot saber el percentatge d'energia renovable consumida, consums, eficiència i moltes altres dades rellevants han revelat els participants d'aquesta taula.

Fotografia del debat @BNEW @Catalunyapress

Al debat també s'han parlat de noves tecnologies com la IA i la realitat virtual . En aquest sentit des d' ENDESA han implementat unes ulleres de realitat virtual on el treballador sap on ha de treballar i rebre a les pròpies lents la informació del treball que està desenvolupant . De la mateixa manera, la IA permet aïllar els problemes de la xarxa elèctrica en segons i recanalitzar l'energia per evitar que s'estengui el problema.