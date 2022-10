Bandera de la UE @EP

Espanya serà receptor net de la Unió Europea el 2023, en obtenir un saldo financer a favor de 13.815 milions d'euros, un 21,4% per sota del saldo positiu de 17.582 milions que està registrant aquest any, segons consta en el projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2023.

Les aportacions totals d'Espanya a la UE per al proper exercici s'han mantingut sense canvis en 18.043 milions d'euros, segons figura al document presentat aquest dimecres per l'Executiu.

D'aquesta manera, l'aportació espanyola prevista per al 2023 es manté com la més gran dels últims anys, després dels 15.259 milions del 2021, els 12.980 milions del 2020, els 12.612 milions del 2019, els 12.066 milions del 2018 i els 11.151 .

De la xifra prevista per a l'any que ve, 12.177 milions corresponen al càlcul de l'aportació procedent en funció de la renda nacional bruta del país, mentre que 3.100 milions procedeixen dels recursos propis tradicionals i 1.950 d'euros més es corresponen amb l'IVA.

Espanya haurà d'afrontar també una aportació de 13 milions per interessos de demora, 10 milions més per al fons de refugiats per a Turquia, tres milions per la prestació de serveis i un milió per multes i sancions. A més, el 2023 el país aportarà 525 milions en relació al recurs propi basat en els residus d'envases de plàstic no reciclats.

L'aportació al Fons Europeu de Suport de la Pau serà de 94 milions d'euros, mentre que l'aportació al Fons Europeu de Desenvolupament arribarà als 170 milions d'euros.

Per part seva, les transferències a Espanya procedents de la UE se situaran el 2023 en 31.857 milions d'euros, un 10,6% menys que els 35.625 milions d'euros que ha rebut el país aquest any.

La principal partida que rep Espanya, ia causa de la qual és receptor net de la UE, és deguda als 17.000 milions procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. D'altra banda, Espanya rebrà 3.948 milions del fons React-EU.

Així mateix, el país també rebrà fons estructurals Feder i FSE, per un import de 1.591 milions i de 605 milions, respectivament.

L'Executiu també estima que durant l'any que ve rebrà 7.492 milions de les polítiques agràries i pesqueres europees. Les transferències del Fons Europeu Agrícola i de Garantia (Feaga) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader) seran de 5.669 i 1.591 milions, respectivament.

Alhora, els recursos pesquers i la resta de recursos agraris arribaran als 232 milions d'euros. El Govern preveu que la partida d'altres transferències procuri a Espanya uns ingressos propers a 685 milions d'euros.