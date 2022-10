Francisco Reynés, president de Naturgy / @EP

Naturgy i Sonatrach han arribat a un acord per revisar el preu dels seus contractes d'aprovisionament de gas natural que afecta, de manera retroactiva, els volums subministrats d'aquest any, i continuaran negociant els preus aplicables a partir del 2023.

Segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), els acords estableixen el nou preu que serà d'aplicació retroactiva per als volums que s'han subministrat fins a finals del 2022 i que, com estableixen els contractes entre Sonatrach i Naturgy respecte a les revisions de preu, té en compte les condicions de mercat.

MÉS INFORMACIÓ Naturgy inverteix 146 milions per transformar residus en biometà i fertilitzants orgànics

Així, l'energètica presidida per Francisco Reynés ha indicat que les dues companyies continuen negociant en el marc de les clàusules contractuals els preus aplicables a partir d'1 de gener del 2023.

Els acords que s'han signat aquest dijous han estat aprovats pel consell d'administració de Naturgy i estan subjectes a la ratificació de les màximes autoritats governamentals algerianes.

Aquest mateix matí, en una trobada informativa organitzada per CEOE-Cepyme, el mateix Reynés ja havia assegurat que les negociacions amb Sonatrach per revisar el contracte de subministrament de gas natural amb Algèria "avancen molt bé" i que "aviat" hi hauria "bones notícies", tot i que ha subratllat que aquesta "bona notícia no serà completa, ja que els preus lògicament pujaran".

No obstant això, ha subratllat que la revisió del preu no serà tan elevada com "les xifres desorbitades que s'han dit en alguns fòrums". Naturgy ha estat tot l'any amb aquesta revisió oberta, ja que l'anterior va tenir lloc el 2020 amb uns preus de mercat al voltant dels 20 euros per megawatt hora (MWh), mentre que actualment el gas natural cotitza a uns 180 euros/MWh.