Josep Sánchez Llibre, president de Foment / @EP

Des de Foment del Treball es valora positivament que, segons el projecte de llei de pressupostos de l’Estat per a 2023, Catalunya rebrà el proper any 2.308, 92 milions d’euros, el 17,2% del total de la inversió estatal regionalitzable.

De tota manera, Foment demana que, en la mesura del que sigui possible tota questa inversió sigui executada al 100% i que, en el cas que no sigui així, aquesta inversió no es perdi i es transfereixi a la Generalitat de Catalunya, tal com hem proposat reiteradament.