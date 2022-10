La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero / @EP

Aquest dijous el Govern va presentar els Pressupostos Generals de l'Estat 2023 al Congrés dels Diputats , en un dels actes polítics més esperats de l'any. Un dels fets més remarcables és repartir inversions entre les diferents comunitats autònomes. Seguint la disputa Catalunya - Madrid que sempre es busca des d'ull aliè, hi ha hagut una dada molt interessant: Catalunya rebrà una inversió de 2.508,92 milions d'euros, mentre que l'Estat a Madrid invertirà 1.305,35 milions.

Segons aquests pressupostos, l'Executiu torna a primar en aquest nou projecte de comptes públics la inversió a Catalunya en detriment d'una comunitat que el supera a PIB i amb una mica menys de població com és Madrid.



En aquests 2.508,92 milions d'euros que el Govern té previst invertir a Catalunya per al 2022, estan inclosos els 200 milions que l'Executiu ha d'abonar a la Generalitat catalana en compliment d'una sentència del Tribunal Suprem.

La majoria de comunitats autònomes han millorat la seva posició en la inversió respecte al projecte de pressupostos que Montero va lliurar l'any passat al Congrés dels Diputats, segons es desprèn de l'apartat de distribució territorial de la inversió real d'aquests comptes públics, excepte a les comunitats de Múrcia i Castella i Lleó , que són les úniques CCAA en què disminueix la inversió respecte al projecte de PGE de l'any passat.

INVERSIÓ... REAL?

Amb vista a la galeria està molt bé veure que Catalunya té una inversió que duplica la de Madrid, més encara sabent les discrepàncies i les distàncies que hi ha sempre amb el Govern i que sembla que, a poc a poc, es van reduint cada cop més gràcies a la política del “diàleg” que està duent a terme el president Pedro Sánchez amb Pere Aragonès.

Això no obstant, cal saber distingir dos conceptes i mirar més enllà de la primera dada. Una cosa és el que l'Estat prevegi invertir a cada comunitat, i després hi ha l'execució posterior.

El 2021, l'Estat va pressupostar per a Catalunya 2.068 milions d'euros, però a efectes pràctics, va acabar invertint 739 milions . Això es tradueix en un ús de tan sols un 35,7% del pressupostat, sobretot perquè l'execució de les partides assignades a les infraestructures ferroviàries (ADIF) es van quedar a mig camí -mai millor dit-. Per tant, hi va haver 1.329 milions que van caure en sac trencat i que no es van invertir, per més que estiguessin pressupostats.

INVERSIÓ INSUFICIENT

Tot i Catalunya veurà els seus pressupostos augmentats de cara al 2023, la realitat és que segueix sent insuficient. La disposició addicional tercera de l'Estatut estableix de manera explícita que la inversió a Catalunya hauria de ser equivalent a l'aportació de la comunitat catalana al PIB d'Espanya.

Si traiem els 200 milions d'euros que l'Estat ha d'abonar a Catalunya per la sentència del Tribunal Suprem, el pressupost queda en 2.308 milions. Segons aquesta xifra, la inversió que rebrà serà el 17,2% del total, però no arriba al 19% de l'aportació catalana al PIB estatal.