Un dels panells. Foto: BNEW

La Barcelona New Economy Week (BNEW), l'esdeveniment disruptiu híbrid (presencial i online ) de referència per a la nova economia, impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), va posar el passat dijous 6 d'octubre el punt final a la seva reeixida tercera edició, consolidant la ciutat de Barcelona com la capital mundial de la indústria 4.0.

Durant els quatre dies que va durar, més de 12.000 professionals, 6.000 presencials i 6.500 en línia, han gaudit de tots els continguts sobre els nous reptes socioeconòmics. A més a més, s'han establert prop de 5.500 contactes de networking, més de 2.000 gràcies a la plataforma digital desenvolupada específicament pel CZFB.

L'edició 2022 ha girat al voltant de set verticals clau: Digital Industry, Invest, Sustainability, Mobility, Real Estate, Talent i Experience. Set grans àrees temàtiques interconnectades entre si, promovent les sinergies entre àmbits complementàries per accelerar aquesta transformació mundial.

L'edifici singular DFactory, de 17.000 metres quadrats, situat a la Zona Franca de la ciutat comtal, s'ha convertit en el punt de trobada mundial dels actors clau per a la nova economia, i ha reunit 622 speakers que han ofert 180 hores de contingut distribuïdes a 131 panells, sessions i debats.

L'edició 2022 ha reunit més de 12.000 persones. Foto: BNEW

El format híbrid de l'esdeveniment ha garantit el seguiment de totes les ponències en streaming, a més de facilitar l'accés als participants internacionals que pertanyen a més de 100 països diferents, entre els quals hi predominen Colòmbia, l'Equador, Argentina i Mèxic, entre d'altres.

La Barcelona New Economy Week conclou, d'aquesta manera, una tercera edició marcada per una presencialitat més gran reafirmant el paper del Consorci de la Zona Franca de Barcelona com a motor de la transformació industrial en l'avenç cap a l'economia 4.0.

Tal com ha destacat Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. "Estem molt orgullosos de tancar la tercera edició del BNEW amb unes xifres que evidencien la importància d'aquest esdeveniment, únic al món, focalitzat a la nova economia. Hem contribuït a generar noves oportunitats de negoci, a impulsar l'economia i Barcelona, una més, s'ha posicionat com a epicentre de la innovació, la digitalització i el progrés".

Foto: BNEW

Així mateix, Navarro ha anunciat que ja estan treballant a la quarta edició de l'esdeveniment que se celebrarà el 2023 i que aviat donarà a conèixer les dates.

D'altra banda, Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i de BNEW ha manifestat que "organitzar un esdeveniment d'aquesta magnitud suposa un repte i una gran responsabilitat, però podem afirmar que BNEW s'ha consolidat com a cita imprescindible amb la innovació de manera transversal.Es tracta d'un esdeveniment B2B disruptiu, que evoluciona any rere any, i l'acollida que ha tingut en la seva edició més presencial evidència que és fonamental comptar amb un espai compartit per avançar cap a la nova economia, tenint en explica el paper clau de la digitalització, la sostenibilitat i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible".