Giró, al Parlament. Foto: Europa Press

El conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró , ha proposat que els pressupostos del 2023 incloguin l'augment del mínim exempt de l'impost de patrimoni dels 500.000 euros als 700.000 i deflactar l'IRPF .

"Això no són grans patrimonis, són petits matrimonis. 700.000 euros, que és la immensa majoria del que les comunitats del territori espanyol tenen. Per tant, ser competitius amb ells", ha defensat en una entrevista a TV3 aquest divendres 7 d'octubre , en què no ha concretat suports a la iniciativa.

Alhora, també ha avançat que els comptes catalans preveuen un increment retributiu per als funcionaris igual que el projectat pel Govern, en entendre que "és de lògica que tots els funcionaris de l'Estat i, ens agradi o no, avui la Generalitat és Estat, han de tenir el mateix increment retributiu”.