Fotografia de l'acte BNEW @BNEW @Catalunyapress

Marina Palacios, Manager general d'AGBAR Agriculture , ha explicat al debat del B NEW Digital Industry, sobre Agronegocis 4.0. La revolució Tecnològica, d'aquest dijous que els joves es fixen cada cop més a l'etiqueta de producció del producte que consumeixen, cosa que fa imprescindible treballar el producte de proximitat en aquestes noves oportunitats que s'obren gràcies a la tecnologia dins de la Barcelona New Economy Week .



Al debat hi han participat també Hadar Ayxandri Sintorres, encarregat de Desenvolupament de Negocis d'EBREDRONE, Jesús Pablo González, mànager d'innovació d'Eurecat, Marc Capilla, CEO de FLIWER i Víctor Cantón Ferrer, CEO d'ENKITEK. Tot això moderat per Juan Bachiller Corral, Mánager a Espanya d'ASEA BROWN BOVERI-ABB .



A més, s'han abordat els avantatges que ofereix disposar de la millor tecnologia als camps espanyols. En el cas d' AGBAR, Marina Placios ha destacat que AGBAR utilitza la digitalització per incrementar la rendibilitat de les terres a través d'imatges satel·litàries, models matemàtics preciosos o sensors de camp . Va destacar que la gestió de les dades proporcionades per la tecnologia és fonamental per poder abordar amb precisió els problemes com ara plagues, costos de producció i la sostenibilitat.

També s'han explicat diferents mètodes de gestió dels terrenys a través de tecnologies com el Drone o la monitorització de les plantes per analitzar-ne el creixement.

El producte de proximitat: una demanda en augment

En el debat s'ha donat importància al producte de proximitat , per donar a entendre a la ciutadania que el sobrecost que implica respecte a productes procedents d'altres països correspon a motius mediambientals i d'agricultura sostenible. Tot això fa imprescindible treballar aquest tipus de producte als camps espanyols. Les noves tecnologies obren una porta a revalorar el producte de proximitat espanyol que ha perdut potencial respecte als preus baixos d'altres productes. Per això els professionals del sector de l'Agricultura coincideixen que la utilització i la gestió de dades i tecnologia és clau per convertir Espanya en una potència agrària .