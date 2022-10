David Madí tanca etapa a Aigües de Catalunya / @EP

David Madí deixarà de ser president d'Aigües de Catalunya i el seu representant a la comunitat catalana després d'arribat a un acord amb l'empresa valenciana al maig d'enguany. Així a finals d'aquest mes d'octubre, concretament el dia 31, abandonarà el càrrec de president que fins ara ostentava.



Algunes veus apunten que els mals resultats de JuntsxCat a les darreres eleccions municipals van llastar les possibilitats de la companyia. Quelcom que ratifiquem algunes fonts d'Aigües de Catalunya que asseguren que la sortida de David Madí de l'empresa té a veure a no haver complert amb les expectatives que hi havia posades en ell i hauria sigut l'empresa, que no Madí, qui hauria pres la decisió de prescindir dels seus serveis. Públicament els portaveus oficials de la companyia mantenen un silenci significatiu que ni afirma ni nega i Madí argumenta que un projecte a l'estranger suposaria un possible conflicte d'interessos per ambdues parts i calia posar fi a aquesta col·laboració de quatre anys.



El fet és que a Madí li suposarà un forat de 320.000 euros anuals no treballar per a Aigües de Catalunya, i que és el sou que cobrava des del 2018. Un any després el 2019, sota la seva presidència, l'empresa valenciana, passava dels números negres de beneficis de 590.000 euros a números vermells i perdia 38.000 euros. Una gran fita pel currículum de Madí que ben segur no citarà mai i en parlarà.



Entre les primeres decisions de Madí al capdavant d'Aigües de Catalunya va figurar el trasllat de la seu de la companyia al passeig de Gràcia de Barcelona i la constitució d'un consell assessor extern integrat entre d'altres per Joan Puigcercós (exdirigent d'ERC), Oriol Amat (exdiputat de Junts i rector sortint de la UPF), Ernest Pérez Mas (fundador de Parlem), l'enginyer Joaquim Coello i la presidenta de la patronal de les residències privades, Cinta Pascual. Un bon grapat de gent a qui potser l'any acabi també en comiat, cosa que el temps dirà si es produeix o no. La confiança depostida per Madí en un equip de la seva confiança està pendent també de les noves decisions de la familia Calabuig a qui perdre diners no li agrada, gens ni mica.



Cal recordar que aquest mateix despatx de Madí va ser escorcollat l'octubre del 2020 per la Guàrdia Civil, en una investigació que mirava d'aclarir si hi havia hagut finançament públic al procés independentista en una peça judicial que continua oberta.



Madí veu com una molt font d'ingressos se li tanca. Ara tots el miren i es pregunten quin serà el següent pas de la seva mà allargada a Catalunya i la seva nova víctima empresarial?.

Continuarem informant...