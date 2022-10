La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero / @EP

Les bases màximes de cotització pujaran un 8,6% el 2023, segons consta al Pressupost per al 2023 per programes i memòria d'objectius presentat aquest dijous pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Aquest increment suposarà, per exemple, que la base màxima de cotització del Règim General , el més nombrós del sistema de la Seguretat Social, passi dels 4.139,4 euros al mes d'ara a 4.495,4 euros.

A la roda de premsa de presentació del projecte pressupostari per al 2023, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero , va explicar que les bases màximes de cotització augmentaran l'any que ve "en el mateix rang" en què es van revaloritzar les pensions , és a dir, a al voltant d'un 8,5%. Finalment, els documents pressupostaris presentats per la ministra xifren el percentatge en què pujaran les bases màximes al 8,6%.

L'elevació de les bases màximes de cotització, que anirà associada a una destopada de la pensió màxima, és una de les mesures contemplades al Pla de Recuperació remès a Brussel·les i forma part del que s'ha anomenat la segona pota de la reforma de pensions, actualment en discussió amb els agents socials.

En la documentació que l'Executiu va enviar a la Comissió Europea, el Govern es proposava aprovar l'elevació gradual de la base màxima de cotització, compassada d'una adaptació a la pensió màxima, abans de finalitzar aquest any, encara que la seva implementació abastaria les properes tres dècades.

"L'adaptació del sistema requereix una adequació gradual de les bases de cotització màxima que haurà de ser concurrent amb una modificació de la pensió màxima per no alterar la naturalesa contributiva del sistema. Que l'evolució de les bases màximes s'acomodi a un camí molt gradual i coneguda per endavant permet a més adaptar-se als agents econòmics adequadament ”, exposava el Govern al seu document.

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá , va defensar fa unes setmanes que la pensió màxima a Espanya és "relativament baixa" en comparació amb la d'altres països, per la qual cosa si aquesta s'eleva "de manera suau" al temps que s'incrementa la base màxima, augmentaran els ingressos del sistema a les dècades dels 30 i els 40, que és on el sistema patirà "una mica més de tensió" per la demografia.

"El que cal fer és elevar progressivament aquesta pensió màxima i alhora, de forma anàloga, augmentar la cotització a la base màxima. Si això ho fem de forma gradual i suau, té la virtualitat, des del punt de vista de la sostenibilitat del sistema de pensions, que augmentarà la recaptació en termes de cotitzacions socials ”, va explicar el ministre.

FORT INCREMENT DELS INGRESSOS DEL SISTEMA PER AL 2023

De fet, per al 2023, el Govern projecta un fort increment de la recaptació per quotes per l'elevació de les bases màximes de cotització en un 8,6% i per l'evolució prevista per a l'economia.

En concret, la Seguretat Social ingressarà l'any que ve 192.102 milions d'euros , un 10,6% més que el 2022, dels quals 152.075 milions d'euros procediran de les cotitzacions socials, amb un creixement sobre l'exercici anterior de l'11,5% , la qual cosa us permetrà finançar el 74,5% del Pressupost total de la institució. El sistema rebrà transferències de l'Estat per més de 38.900 milions d'euros i un préstec estatal per import de 10.004 milions d'euros.

Dels 152.075 milions d'euros que preveu recaptar la Seguretat Social per quotes l'any que ve, 143.261 milions d'euros procediran de les cotitzacions d'empreses i treballadors ocupats, un 12,6% més que l'exercici anterior, mentre que 8.427 milions d'euros euros s'ingressaran per quotes de desocupats, xifra un 3,7% inferior a la de l'any anterior, i 386 milions tindran l'origen en les cotitzacions per cessament d'activitat, un 5,6% més.